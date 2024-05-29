За экс-заместителя главы ОП Смирнова внесли 10 млн гривен залога - СМИ

За бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен, внесли залог в размере 10 млн гривен. Об этом Hromadske подтвердили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), передает УНН.

Детали

Меру пресечения в виде 10 млн гривен залога ВАКС назначил Смирнову 28 мая. Суд постановил, что средства должны внести не позднее чем через пять дней со дня избрания меры пресечения.

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору и суд о смене места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Обязанности, возложенные на Смирнова, будут действовать до 28 июня.

Суд назначил экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову залог в 10 млн грн

Ранее

Как сообщал УНН, прокуратура настаивала на применении к экс-заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн, меры пресечения в виде залогови в размере более 17 млн грн

Дополнение

Бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову сообщение о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн.

В феврале 2023 году журналисты выяснили, что за 2022 год брат на то время заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова Игорь приобрел имущество, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах по цене, которая значительно ниже рыночной общей суммой четверть миллиона долларов.

29 марта 2024 года Зеленский уволил заместителя Андрея Ермака - Андрея Смирнова.