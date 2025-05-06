За экс-заместителя руководителя ОП Смирнова внесли залог в 18 млн грн
Киев • УНН
За Андрея Смирнова, подозреваемого во взяточничестве и легализации средств, внесли залог в 18 млн грн. Ранее ВАКС отправил его под стражу с возможностью внесения этого залога.
За бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова, которого подозревают в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере, внесли залог в размере 18 млн грн. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.
Детали
Чемерис сообщила, что за бывшего заместителя руководителя Офиса Президента внесли залог в 18 млн грн.
Дополнение
5 мая сообщалось, что ВАКС отправил под стражу бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова с возможностью внесения залога в 18 млн грн.
Ранее бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины Андрею Смирнову сообщили о новом подозрении. Его подозревают в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.
Указанное лицо уже привлекается НАБУ и САП к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 млн грн.