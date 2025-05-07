Андрій Смирнов

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Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция
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07:07 • 12727 просмотра

Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

06:41 • 14893 просмотра

Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

06:12 • 23432 просмотра

Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

6 мая, 14:29 • 70866 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

6 мая, 14:23 • 112509 просмотра

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6 мая, 14:11 • 79316 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

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6 мая, 13:27 • 74143 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

6 мая, 12:34 • 75779 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

6 мая, 11:40 • 125481 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

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Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар баллистикой по Киеву: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

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