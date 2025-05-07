Андрій Смирнов

За Андрея Смирнова, подозреваемого во взяточничестве и легализации средств, внесли залог в 18 млн грн. Ранее ВАКС отправил его под
стражу с возможностью внесения этого залога.
Правительство до сих пор не обнародовало результаты внешнего аудита НАБУ, который продолжается с сентября 2024. Эксперты критикуют
НАБУ за неэффективность, кумовство и политическую ангажированность.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Андрея Смирнова в виде содержания под стражей с возможностью внесения 18
млн грн залога. Его подозревают во взяточничестве и легализации средств.