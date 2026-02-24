САП направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя ОП Смирнова

Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины Андрея Смирнова и владельца строительной компании, передает УНН.

По данным источников УНН, речь идет об Андрее Смирнове, который работал заместителем руководителя ОП с 2019 по 2024 год.

Детали

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что в 2019–2021 годах высокопоставленное лицо легализовало незаконно приобретенные средства путем финансирования строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м, расположенных в рекреационной зоне на территории Одесской области.

Выяснено, что он лично контролировал ход строительства, общаясь с владельцем строительной компании, определял, какие строительные работы проводить, и для их оплаты предоставил владельцу строительной компании почти 6,5 млн грн.

Несмотря на то, что построенный дом фактически принадлежал высокопоставленному лицу, право собственности на него сначала было оформлено на общество, а уже после сообщения ему о подозрении переоформлено на физическое лицо.

Кроме того, САП и НАБУ выяснили, что в 2022 году к топ-чиновнику обратился упомянутый владелец строительной компании с просьбой посодействовать в принятии Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победило другое общество, и обеспечить победу именно его компании. За это он предложил чиновнику выполнить строительные работы в его доме на побережье моря на общую сумму 100 тыс. долл. США.

Высокопоставленное лицо согласилось на выдвинутое предложение и, используя свое служебное положение, выполнило взятые обязательства. Соответствующие государственные органы впоследствии приняли нужные решения.

Также установлено, что в 2020–2022 годах чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн. Речь идет об автомобилях "Mercedes-Benz", "Volkswagen", мотоциклах "Honda" и "BMW", трех парковочных местах в Киеве, квартире в престижном ЖК во Львове и земельном участке на Закарпатье.

Большая часть приобретенного имущества была оформлена на родного брата, однако лицо сохранило за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл "Honda" был зарегистрирован на друга, однако впоследствии чиновник переоформил его на себя.

Однако выяснилось, что ни официального дохода, ни сбережений не было достаточно для их приобретения. Разница между стоимостью имущества и средствами лица составляет 15,7 млн грн.

16 апреля 2025 года бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долл. США и легализация незаконно приобретенных средств), владельцу строительной компании – ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 100 тыс. долл. США).

Напомним

