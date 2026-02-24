$43.300.02
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 3842 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 5350 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 13142 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 11071 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 26723 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20320 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18665 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявлениях
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18114 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизней
24 февраля, 06:54 • 16683 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войны
САП направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя ОП Смирнова

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова и владельца строительной компании. Их обвиняют в легализации средств и получении неправомерной выгоды.

САП направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя ОП Смирнова

Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины Андрея Смирнова и владельца строительной компании, передает УНН.

24 февраля 2026 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины и владельца строительной компании 

- говорится в сообщении. 

По данным источников УНН, речь идет об Андрее Смирнове, который работал заместителем руководителя ОП с 2019 по 2024 год. 

Детали

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что в 2019–2021 годах высокопоставленное лицо легализовало незаконно приобретенные средства путем финансирования строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м, расположенных в рекреационной зоне на территории Одесской области. 

Выяснено, что он лично контролировал ход строительства, общаясь с владельцем строительной компании, определял, какие строительные работы проводить, и для их оплаты предоставил владельцу строительной компании почти 6,5 млн грн. 

Несмотря на то, что построенный дом фактически принадлежал высокопоставленному лицу, право собственности на него сначала было оформлено на общество, а уже после сообщения ему о подозрении переоформлено на физическое лицо.

Кроме того, САП и НАБУ выяснили, что в 2022 году к топ-чиновнику обратился упомянутый владелец строительной компании с просьбой посодействовать в принятии Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победило другое общество, и обеспечить победу именно его компании. За это он предложил чиновнику выполнить строительные работы в его доме на побережье моря на общую сумму 100 тыс. долл. США.

Высокопоставленное лицо согласилось на выдвинутое предложение и, используя свое служебное положение, выполнило взятые обязательства. Соответствующие государственные органы впоследствии приняли нужные решения.

Также установлено, что в 2020–2022 годах чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн. Речь идет об автомобилях "Mercedes-Benz", "Volkswagen", мотоциклах "Honda" и "BMW", трех парковочных местах в Киеве, квартире в престижном ЖК во Львове и земельном участке на Закарпатье.

Большая часть приобретенного имущества была оформлена на родного брата, однако лицо сохранило за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл "Honda" был зарегистрирован на друга, однако впоследствии чиновник переоформил его на себя. 

Однако выяснилось, что ни официального дохода, ни сбережений не было достаточно для их приобретения. Разница между стоимостью имущества и средствами лица составляет 15,7 млн грн.

16 апреля 2025 года бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долл. США и легализация незаконно приобретенных средств), владельцу строительной компании – ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 100 тыс. долл. США).

Напомним 

Бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины Андрею Смирнову сообщили о новом подозрении.

Павел Башинский

