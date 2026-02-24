САП направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника ОП Смирнова

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника керівника Офісу Президента України Андрія Смирнова та власника будівельної компанії, передає УНН.

За даними джерел УНН, мова йде про Андрія Смирнова, який працював заступником керівника ОП з 2019 по 2024 рік.

Деталі

У САП нагадали, що у межах досудового розслідування встановлено, що у 2019–2021 роках високопосадовець легалізував незаконно набуті кошти шляхом фінансування будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м, що розташовані в рекреаційній зоні на території Одеської області.

З’ясовано, що він особисто контролював хід будівництва, спілкуючись із власником будівельної компанії, визначав, які будівельні роботи проводити, та для їх оплати надав власнику будівельної компанії майже 6,5 млн грн.

Попри те, що збудований будинок фактично належав високопосадовцю, право власності на нього спершу було оформлено на товариство, а вже після повідомлення йому про підозру переоформлено на фізичну особу.

Крім того, САП та НАБУ з’ясували, що у 2022 році до топпосадовця звернувся згаданий власник будівельної компанії із проханням посприяти в ухваленні Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, у якому перемогло інше товариство, та забезпечити перемогу саме його компанії. За це він запропонував посадовцю виконати будівельні роботи в його будинку на узбережжі моря на загальну суму 100 тис. дол. США.

Високопосадовець погодився на висунуту пропозицію та, використавши своє службове становище, виконав узяті зобов’язання. Відповідні державні органи згодом ухвалили потрібні рішення.

Також встановлено, що у 2020–2022 роках посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн. Мова йде про автівки "Mercedes-Benz", "Volkswagen", мотоцикли "Honda" та "BMW", три паркомісця в Києві, квартиру у престижному ЖК у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Більша частина набутого майна була оформлена на рідного брата, проте особа зберегла за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл "Honda" був зареєстрований на друга, однак згодом посадовець переоформив його на себе.

Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу, ані заощаджень не було достатньо для їх придбання. Різниця між вартістю майна та коштами особи становить 15,7 млн грн.

16 квітня 2025 року колишньому заступнику керівника Офісу Президента України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. дол. США та легалізація незаконно набутих коштів), власнику будівельної компанії – ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція надати неправомірну вигоду в розмірі 100 тис. дол. США).

Нагадаємо

Колишньому заступнику керівника Офісу Президента України Андрію Смирнову повідомили про нову підозру.