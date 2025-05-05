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Экс-заместителя руководителя ОП Смирнова суд отправил под стражу с залогом в 18 млн грн

Киев • УНН

 • 3162 просмотра

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Андрея Смирнова в виде содержания под стражей с возможностью внесения 18 млн грн залога. Его подозревают во взяточничестве и легализации средств.

Экс-заместителя руководителя ОП Смирнова суд отправил под стражу с залогом в 18 млн грн

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова с возможностью внесения залога. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Детали

Постолюк сообщила, что ВАКС применил к экс-заместителю руководителя Офиса Президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 18 млн грн.

Дополнение

Ранее бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины Андрею Смирнову сообщили о новом подозрении. Его подозревают в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.

Указанное лицо уже привлекается НАБУ и САП к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 млн грн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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