Ексзаступника керівника ОП Смирнова суд відправив під варту з заставою у 18 млн грн

Вищий антикорупційний суд відправив під варту колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова з можливістю внесення застави. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Деталі

Постолюк повідомила, що ВАКС застосовував до ексзаступника керівника Офісу Президента України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави обсягом 18 млн грн.

Доповнення

Раніше колишньому заступнику керівника Офісу Президента України Андрію Смирнову повідомили про нову підозру. Його підозрюють у легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

Вказана особа вже притягується НАБУ і САП до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн.