12:08 • 38864 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 38480 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 61221 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 40558 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 67394 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 36945 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 70791 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 101304 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 58522 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 210079 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
11:14 • 61181 просмотра
09:48 • 67365 просмотра
Тарас Качка провел первый разговор на новой должности: Украина и Швеция согласовали шаги на пути к ЕС

Киев • УНН

 18 просмотра

Новоназначенный вице-премьер Тарас Качка провел первый разговор с министром Швеции Джессикой Розенкранц. Обсудили подготовку к открытию переговорного кластера "Основы процесса вступления в ЕС" и реформы.

Тарас Качка провел первый разговор на новой должности: Украина и Швеция согласовали шаги на пути к ЕС

В пятницу, 15 августа, новоназначенный вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка провел первый официальный телефонный диалог с министром по делам Европейского Союза Швеции Джессикой Розенкранц. Стороны обсудили ключевые вызовы евроинтеграционного процесса, необходимость сохранения единства стран-членов ЕС и дальнейшее реформирование Украины.

Об этом сообщил Правительственный портал, пишет УНН.

Детали

Телефонный разговор стал первым дипломатическим шагом Тараса Качки на новой должности. В центре внимания – подготовка к открытию первого переговорного кластера "Основы процесса вступления в ЕС", охватывающего ключевые реформы в сфере демократии, правосудия, правоохранительной системы и верховенства права.

Украинский чиновник подчеркнул, что этот этап имеет не только символическое, но и практическое значение, ведь способен ускорить трансформационные изменения внутри страны.

Шведский министр поздравила Качку с назначением и подтвердила приверженность Швеции поддержке Украины, в частности в вопросе вступления в ЕС. Она заверила, что Стокгольм и в дальнейшем будет способствовать политическим, экономическим и безопасностным инициативам, а также процессам послевоенного восстановления.

Во время разговора Тарас Качка проинформировал шведскую сторону о последних шагах Украины в рамках реформ: назначение руководителя Бюро экономической безопасности, модернизацию Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА), начало реформы таможенной службы, а также обеспечение независимости НАБУ и САП.

Он подчеркнул, что Правительство тесно сотрудничает с парламентом и Офисом Президента для продвижения евроинтеграционных законопроектов. Отдельно стороны скоординировали позиции накануне неформальной встречи Совета ЕС по общим делам, которая состоится в сентябре в Дании.

Оба чиновника подчеркнули важность быстрого принятия 27 странами-членами технического решения по открытию переговорного кластера уже в этом году.

Кластер 1 охватывает ключевые реформы в сфере демократии, правосудия, правоохранительной системы и верховенства права, и мы рассматриваем его открытие не просто как формальность, но как действенный механизм, который будет стимулировать дальнейшие трансформации в стране. Украина осуществила комплексную подготовку для этого следующего шага, единственный отсутствующий элемент – формальное решение со стороны ЕС

- подчеркнул Тарас Качка.

Качка также подчеркнул, что переговорный процесс Украины и Молдовы должен происходить синхронно, а любые шаги, способные подорвать единство ЕС, недопустимы.

В завершение разговора Джессика Розенкранц еще раз подтвердила, что Украина является частью европейской семьи, и пообещала дальнейшую поддержку в реализации реформ и продвижении на пути к членству в Евросоюзе.

Сибига обсудил евроинтеграцию Украины и ее вступление в НАТО со спикером парламента Финляндии31.07.25, 21:05 • 7679 просмотров

