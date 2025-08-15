Тарас Качка провел первый разговор на новой должности: Украина и Швеция согласовали шаги на пути к ЕС

В пятницу, 15 августа, новоназначенный вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка провел первый официальный телефонный диалог с министром по делам Европейского Союза Швеции Джессикой Розенкранц. Стороны обсудили ключевые вызовы евроинтеграционного процесса, необходимость сохранения единства стран-членов ЕС и дальнейшее реформирование Украины.

Об этом сообщил Правительственный портал, пишет УНН.

Детали

Телефонный разговор стал первым дипломатическим шагом Тараса Качки на новой должности. В центре внимания – подготовка к открытию первого переговорного кластера "Основы процесса вступления в ЕС", охватывающего ключевые реформы в сфере демократии, правосудия, правоохранительной системы и верховенства права.

Украинский чиновник подчеркнул, что этот этап имеет не только символическое, но и практическое значение, ведь способен ускорить трансформационные изменения внутри страны.

Шведский министр поздравила Качку с назначением и подтвердила приверженность Швеции поддержке Украины, в частности в вопросе вступления в ЕС. Она заверила, что Стокгольм и в дальнейшем будет способствовать политическим, экономическим и безопасностным инициативам, а также процессам послевоенного восстановления.

Во время разговора Тарас Качка проинформировал шведскую сторону о последних шагах Украины в рамках реформ: назначение руководителя Бюро экономической безопасности, модернизацию Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА), начало реформы таможенной службы, а также обеспечение независимости НАБУ и САП.

Он подчеркнул, что Правительство тесно сотрудничает с парламентом и Офисом Президента для продвижения евроинтеграционных законопроектов. Отдельно стороны скоординировали позиции накануне неформальной встречи Совета ЕС по общим делам, которая состоится в сентябре в Дании.

Оба чиновника подчеркнули важность быстрого принятия 27 странами-членами технического решения по открытию переговорного кластера уже в этом году.

Кластер 1 охватывает ключевые реформы в сфере демократии, правосудия, правоохранительной системы и верховенства права, и мы рассматриваем его открытие не просто как формальность, но как действенный механизм, который будет стимулировать дальнейшие трансформации в стране. Украина осуществила комплексную подготовку для этого следующего шага, единственный отсутствующий элемент – формальное решение со стороны ЕС - подчеркнул Тарас Качка.

Качка также подчеркнул, что переговорный процесс Украины и Молдовы должен происходить синхронно, а любые шаги, способные подорвать единство ЕС, недопустимы.

В завершение разговора Джессика Розенкранц еще раз подтвердила, что Украина является частью европейской семьи, и пообещала дальнейшую поддержку в реализации реформ и продвижении на пути к членству в Евросоюзе.

