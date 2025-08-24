Україна посилює промислову співпрацю з Данією – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Київ поглиблює співпрацю з Данією у сфері оборонної промисловості. Наступним кроком стане запуск масштабного проєкту у межах ініціативи Президента "Build with Ukraine", який дозволить виробляти українське озброєння на території Данії та ефективніше забезпечувати наших військових.

Про це повідомив Шмигаль в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Про це Шмигаль повідомив після зустрічі в Києві з Міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та представниками данського парламенту.

Прем’єр підкреслив, що новий проєкт стане логічним продовженням успішної "Данської моделі" підтримки, яка вже дозволила інвесторам спрямувати ресурси на виробництво української зброї для потреб Сил оборони.

Під час зустрічі також обговорили ситуацію на фронті та ключові пріоритети для посилення оборони: розвиток систем протиповітряної оборони для протидії російському терору та виробництво далекобійного озброєння, здатного примусити агресора до миру.

Розраховуємо, що ініціатива Build with Ukraine стане важливим внеском у досягнення цих стратегічних цілей - зазначив Шмигаль.

Прем’єр висловив подяку Міністру оборони Данії та всьому данському уряду і народу за всебічну підтримку, яка зміцнює обороноздатність України та Європи, особливо під час святкування Дня Незалежності України.

Нагадаємо

Україна та Швеція уклали угоду про спільне виробництво озброєнь та військової техніки на території обох країн. Документ підписали міністри оборони 23 серпня у Києві, зосереджуючись на обміні технологіями та співпраці у військовій авіації.

Міністр оборони України зустрівся з латвійським колегою, обговоривши подальшу співпрацю. Латвія виділила 2 млн євро на закупівлю зброї та бере участь у Коаліції дронів.