Україна посилює промислову співпрацю з Данією – Шмигаль

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 8000 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
09:24 • 19274 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 18709 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 23979 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 61340 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 57347 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 31538 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 55159 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34886 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 38901 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.2м/с
71%
746мм
Популярнi новини
Атака ворога на Дніпропетровщину: загинула 47-річна жінкаPhoto24 серпня, 04:45 • 8740 перегляди
лукашенко "привітав" Україну з Днем незалежності: цинічно побажав "знайти відповідь на виклики"Photo09:09 • 8682 перегляди
російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула09:59 • 10279 перегляди
Канада виділить понад 1 млрд доларів на постачання дронів, боєприпасів Україні - прем’єр Карні 10:14 • 4590 перегляди
Надзвичайна ситуація в Єревані: російський винищувач врізався у міську інфраструктуру13:30 • 5696 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 23979 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 61340 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 36972 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 50166 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 38035 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 38901 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 25111 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 26367 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 29001 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 35580 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
COVID-19
Євро
Пістолет

Україна посилює промислову співпрацю з Данією – Шмигаль

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Україна поглиблює співпрацю з Данією в оборонній промисловості. Наступним кроком стане виробництво українського озброєння на території Данії.

Україна посилює промислову співпрацю з Данією – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Київ поглиблює співпрацю з Данією у сфері оборонної промисловості. Наступним кроком стане запуск масштабного проєкту у межах ініціативи Президента "Build with Ukraine", який дозволить виробляти українське озброєння на території Данії та ефективніше забезпечувати наших військових.

Про це повідомив Шмигаль в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Про це Шмигаль повідомив після зустрічі в Києві з Міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та представниками данського парламенту.

Прем’єр підкреслив, що новий проєкт стане логічним продовженням успішної "Данської моделі" підтримки, яка вже дозволила інвесторам спрямувати ресурси на виробництво української зброї для потреб Сил оборони.

Під час зустрічі також обговорили ситуацію на фронті та ключові пріоритети для посилення оборони: розвиток систем протиповітряної оборони для протидії російському терору та виробництво далекобійного озброєння, здатного примусити агресора до миру.

Розраховуємо, що ініціатива Build with Ukraine стане важливим внеском у досягнення цих стратегічних цілей

- зазначив Шмигаль.

Прем’єр висловив подяку Міністру оборони Данії та всьому данському уряду і народу за всебічну підтримку, яка зміцнює обороноздатність України та Європи, особливо під час святкування Дня Незалежності України.

Нагадаємо

Україна та Швеція уклали угоду про спільне виробництво озброєнь та військової техніки на території обох країн. Документ підписали міністри оборони 23 серпня у Києві, зосереджуючись на обміні технологіями та співпраці у військовій авіації.

Міністр оборони України зустрівся з латвійським колегою, обговоривши подальшу співпрацю. Латвія виділила 2 млн євро на закупівлю зброї та бере участь у Коаліції дронів.

Степан Гафтко

ПолітикаТехнології
Міністерство оборони Данії
Протиповітряна оборона
Троельс Лунд Поульсен
Латвія
Данія
Швеція
Європа
Україна
Денис Шмигаль
Безпілотний літальний апарат
Київ