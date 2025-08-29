Швейцария профинансирует 12 проектов восстановления на $140 миллионов

Швейцария профинансирует 12 проектов компаний на сумму более 93 млн франков (почти 140 млн долларов США) в рамках межправительственного соглашения с Украиной. Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко, Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Украина и Швейцария начинают реализацию 12 инфраструктурных, социальных и гуманитарных проектов на сумму более 93 млн швейцарских франков в рамках межправительственного соглашения. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи со Специальным представителем Швейцарии по вопросам восстановления Жаком Гербером.

Свет в прифронтовых городах, новое производство в Кременчуге креплений для евроколеи, жилье для переселенцев и современные больницы для украинцев. Все это станет возможным благодаря нашим новым совместным проектам со швейцарским бизнесом. Они не только будут восстанавливать разрушенную инфраструктуру, но и создавать рабочие места, новые производства, открывать экономические возможности для украинских общин - подчеркнула Юлия Свириденко.

Среди проектов, которые будут реализованы уже осенью 2025 года:

Энергетика и инфраструктура

модернизация высоковольтных сетей в 7 прифронтовых регионах и обучение персонала «Укрэнерго» (Hitachi Energy — 3,7 млн франков);

строительство 11 солнечных электростанций с накопителями энергии для насосных станций «Николаевводоканала» (Elektrobedarf Troller — CHF 1,7 млн франков);

создание производства креплений в Кременчуге для перехода на европейскую колею 1435 мм, что создаст до 20 новых рабочих мест (Schwihag — 14,4 млн франков);

производство контактных проводов для электрификации железных дорог и обучение персонала «Укрзализныци» (Arthur Flury — 12,9 млн франков).

Жилье

строительство модульных домов для ВПЛ, локальное производство в Виннице, более 50 новых рабочих мест (Divario — 15 млн франков);

возведение модульных домов для ВПЛ в Сумской области, 95% компонентов изготовлено в Украине (DM Bau — 8,9 млн франков);

замена более 32 000 окон в разрушенных домах Харькова и восточных областей (Glas Trösch — 9,9 млн франков);

Образование

новые энергоэффективные двери и окна в профтехучилищах, внедрение практических программ обучения (Rehau — 4,8 млн франков);

современные санитарные системы и обучение студентов монтажу с учетом потребностей людей с инвалидностью (Geberit — 3,7 млн франков);

Здравоохранение

строительство четырехэтажной диагностической лаборатории во Львове и подготовка персонала (Roche Diagnostics — 8,8 млн франков);

первый в Украине центр брахитерапии для лечения онкобольных в Ивано-Франковске, с обучением украинских врачей (Innovatec Med — 3 млн франков);

Гуманитарное разминирование

создание ремонтной мастерской, новое оборудование и дроны для повышения возможностей ГСЧС (Fondation Suisse de Déminage — 6,4 млн франков).

Премьер-министр подчеркнула, что первоначальный бюджет конкурса составлял 50 млн франков. Однако из-за высокого интереса бизнеса — в общей сложности швейцарские компании подали 43 заявки на сумму более 500 млн франков — бюджет конкурса был увеличен почти вдвое. Часть стоимости проектов профинансирует швейцарский частный сектор.

