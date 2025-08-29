$41.320.08
Швейцария профинансирует 12 проектов восстановления на $140 миллионов

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Украина и Швейцария начинают реализацию 12 инфраструктурных, социальных и гуманитарных проектов. Финансирование на сумму более 93 млн швейцарских франков предусмотрено в рамках межправительственного соглашения.

Швейцария профинансирует 12 проектов восстановления на $140 миллионов

Швейцария профинансирует 12 проектов компаний на сумму более 93 млн франков (почти 140 млн долларов США) в рамках межправительственного соглашения с Украиной. Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко, Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Украина и Швейцария начинают реализацию 12 инфраструктурных, социальных и гуманитарных проектов на сумму более 93 млн швейцарских франков в рамках межправительственного соглашения. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи со Специальным представителем Швейцарии по вопросам восстановления Жаком Гербером.

Свет в прифронтовых городах, новое производство в Кременчуге креплений для евроколеи, жилье для переселенцев и современные больницы для украинцев. Все это станет возможным благодаря нашим новым совместным проектам со швейцарским бизнесом. Они не только будут восстанавливать разрушенную инфраструктуру, но и создавать рабочие места, новые производства, открывать экономические возможности для украинских общин

- подчеркнула Юлия Свириденко.

Среди проектов, которые будут реализованы уже осенью 2025 года:

Энергетика и инфраструктура

  • модернизация высоковольтных сетей в 7 прифронтовых регионах и обучение персонала «Укрэнерго» (Hitachi Energy — 3,7 млн франков);
    • строительство 11 солнечных электростанций с накопителями энергии для насосных станций «Николаевводоканала» (Elektrobedarf Troller — CHF 1,7 млн франков);
      • создание производства креплений в Кременчуге для перехода на европейскую колею 1435 мм, что создаст до 20 новых рабочих мест (Schwihag — 14,4 млн франков);
        • производство контактных проводов для электрификации железных дорог и обучение персонала «Укрзализныци» (Arthur Flury — 12,9 млн франков).

          Жилье

          • строительство модульных домов для ВПЛ, локальное производство в Виннице, более 50 новых рабочих мест (Divario — 15 млн франков);
            • возведение модульных домов для ВПЛ в Сумской области, 95% компонентов изготовлено в Украине (DM Bau — 8,9 млн франков);
              • замена более 32 000 окон в разрушенных домах Харькова и восточных областей (Glas Trösch — 9,9 млн франков);

                Образование

                • новые энергоэффективные двери и окна в профтехучилищах, внедрение практических программ обучения (Rehau — 4,8 млн франков);
                  • современные санитарные системы и обучение студентов монтажу с учетом потребностей людей с инвалидностью (Geberit — 3,7 млн франков);

                    Здравоохранение

                    • строительство четырехэтажной диагностической лаборатории во Львове и подготовка персонала (Roche Diagnostics — 8,8 млн франков);
                      • первый в Украине центр брахитерапии для лечения онкобольных в Ивано-Франковске, с обучением украинских врачей (Innovatec Med — 3 млн франков);

                        Гуманитарное разминирование

                        • создание ремонтной мастерской, новое оборудование и дроны для повышения возможностей ГСЧС (Fondation Suisse de Déminage — 6,4 млн франков).

                          Премьер-министр подчеркнула, что первоначальный бюджет конкурса составлял 50 млн франков. Однако из-за высокого интереса бизнеса — в общей сложности швейцарские компании подали 43 заявки на сумму более 500 млн франков — бюджет конкурса был увеличен почти вдвое. Часть стоимости проектов профинансирует швейцарский частный сектор.

                          Напомним

                          Дания предоставит дополнительно 500 миллионов датских крон Фонду для Украины для привлечения инвестиций. Средства будут направлены на гарантирование инвестиций датских компаний в проекты по восстановлению.

                          Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против РФ: снизила ценовой потолок на нефть12.08.25, 18:18 • 2993 просмотра

                          Вита Зеленецкая

                          Экономика
                          Электроэнергия
                          Сумская область
                          Юлия Свириденко
                          благотворительность
                          Украинская железная дорога
                          Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
                          Укрэнерго
                          Швейцария
                          Дания
                          Украина
                          Кременчуг
                          Винница
                          Ивано-Франковск
                          Львов
                          Харьков