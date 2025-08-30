$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
16:05 • 4228 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
13:59 • 16447 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 36994 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 52033 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 71279 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 207313 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 94783 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 78078 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 95323 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 289848 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Минсоцполитики запускает новые механизмы поддержки маломобильных ВПЛ: что известно

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Государство выделяет 1 млрд грн на жилье для ВПЛ. Новая услуга обеспечит медицинскую и социальную поддержку маломобильных групп населения.

Минсоцполитики запускает новые механизмы поддержки маломобильных ВПЛ: что известно

Заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко подчеркнула, что государство параллельно работает над улучшением условий проживания для маломобильных групп населения. Об этом сообщает Минсоцполитики, пишет УНН.

Детали

Она подчеркнула, что уже подготовлено два важных механизма, среди которых: субвенция в размере 1 млрд грн для создания, переоборудования или ремонта жилья временного проживания и новая услуга по проживанию маломобильных групп населения из числа ВПЛ.

"Что важно, мы добавляем медицинскую компоненту к услуге поддерживаемого проживания. Эвакуированные граждане в транзитном центре смогут пройти медицинский осмотр, если есть показания, человек перемещается в медицинское учреждение для стабилизации состояния. В течение 30 дней перемещенное лицо получает медицинскую, психологическую, социальную поддержки. Если после этого периода остается потребность для человека в помощи с проживанием, мы предлагаем воспользоваться услугой проживания маломобильных групп населения, когда поставщик не только обеспечивает жильем, но и помогает с ведением хозяйства и интеграции в общину. Эта услуга предусматривает софинансирование из бюджета государства и бюджетов общин", - поделилась Татьяна Кириенко.

Напомним

Украина и Швейцария начинают реализацию 12 инфраструктурных, социальных и гуманитарных проектов. Финансирование на сумму более 93 млн швейцарских франков предусмотрено в рамках межправительственного соглашения.

Ольга Розгон

ОбществоНедвижимость