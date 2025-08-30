Минсоцполитики запускает новые механизмы поддержки маломобильных ВПЛ: что известно
Киев • УНН
Государство выделяет 1 млрд грн на жилье для ВПЛ. Новая услуга обеспечит медицинскую и социальную поддержку маломобильных групп населения.
Заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко подчеркнула, что государство параллельно работает над улучшением условий проживания для маломобильных групп населения. Об этом сообщает Минсоцполитики, пишет УНН.
Детали
Она подчеркнула, что уже подготовлено два важных механизма, среди которых: субвенция в размере 1 млрд грн для создания, переоборудования или ремонта жилья временного проживания и новая услуга по проживанию маломобильных групп населения из числа ВПЛ.
"Что важно, мы добавляем медицинскую компоненту к услуге поддерживаемого проживания. Эвакуированные граждане в транзитном центре смогут пройти медицинский осмотр, если есть показания, человек перемещается в медицинское учреждение для стабилизации состояния. В течение 30 дней перемещенное лицо получает медицинскую, психологическую, социальную поддержки. Если после этого периода остается потребность для человека в помощи с проживанием, мы предлагаем воспользоваться услугой проживания маломобильных групп населения, когда поставщик не только обеспечивает жильем, но и помогает с ведением хозяйства и интеграции в общину. Эта услуга предусматривает софинансирование из бюджета государства и бюджетов общин", - поделилась Татьяна Кириенко.
Напомним
