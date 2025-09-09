Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Эксклюзив
07:01 • 38 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 1584 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 5410 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 17199 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 31280 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 34886 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 27382 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 47777 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 26930 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 27586 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
96%
754мм
Популярные новости
Немецкий Rheinmetall в этом году предоставит Украине системы защиты от дронов Skyranger8 сентября, 21:17 • 9564 просмотра
Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕСPhoto8 сентября, 22:29 • 12431 просмотра
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленникаPhoto01:19 • 9048 просмотра
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура01:55 • 11477 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС02:16 • 6450 просмотра
публикации
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 54 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 34887 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 28305 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 83569 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 64073 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Беларусь
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 15940 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 15787 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 83569 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 42652 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 46412 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Шахед-136
Financial Times
Таймс

Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Эксперт рассказал о текущем состоянии рынка недвижимости в Украине. Самые доступные квартиры сейчас в крупных городах Востока и Центра, Львов остается самым дорогим.

Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости

Несмотря на войну, на рынке недвижимости Украины все еще можно найти выгодные предложения. Самые доступные квартиры сейчас в крупных городах Востока и Центра, а Львов остается самым дорогим среди крупных городов. Сейчас можно совершить выгодную покупку и сэкономить средства, но с высоким уровнем риска, рассказал журналисту УНН соучредитель сайта "Энциклопедия новостроек" Денис Шульга.

Текущее состояние рынка недвижимости в Украине

Несмотря на войну, на украинском рынке недвижимости еще можно найти выгодные предложения. Эксперт отмечает, что цены в Киеве, Одессе, Днепре и даже Харькове сейчас остаются привлекательными. Впрочем, он акцентирует внимание на высоких рисках, связанных с войной и обстрелами. Дальнейшая динамика будет зависеть от развития политической ситуации и условий безопасности.

По словам Шульги, после завершения боевых действий Киев станет первым городом, где начнется рост стоимости квадратных метров. В то же время он не исключает и дальнейшего падения стоимости в случае политической нестабильности.

По Киеву, ну точно, каким бы условно ни был конец войны, начнет подниматься цена на недвижимость. До войны в Киеве недвижимость стоила очень дорого и многие проекты были дороже европейских. Можно было сравнивать эту недвижимость с ценами в некоторых европейских столицах. Потом все рухнуло. Но уже начинает понемногу расти. И после завершения войны будет расти еще активнее

- сказал специалист.

Первичный рынок недвижимости и вторичный рынок недвижимости

Инвестировать в новостройки в городах, которые чаще оказываются под атаками россиян, сегодня чрезвычайно рискованно. В частности, эксперт привел собственный пример.

"У меня в Одессе есть комплекс, который я покупал, но он заморожен с первых месяцев войны. Дом весь в стекле, застройщик боится продолжать работы. Поскольку застройщик, учитывая сегодняшние риски безопасности, опасается вкладывать средства в остекление. В случае нанесения ущерба, в частности российскими атаками, встанет вопрос дополнительных инвестиций", — пояснил он.

Зато в западных регионах ситуация выглядит иначе. В Ужгороде только за последний месяц стартовало строительство пяти крупных жилых комплексов.

Есть объекты на 370, 470 и даже 700 квартир. Цены стартуют от 900–1100 долларов за квадратный метр. Некоторые дома пока на стадии подготовительных работ или возведения фундамента

- отмечает эксперт.

Таким образом, в то время как строительство в Одессе и многих других городах Юга остановилось, западноукраинский рынок демонстрирует активный рост спроса и предложения.

Тенденции рынка недвижимости Украины

Львов, по словам Шульги, сегодня остается лидером среди украинских городов по объему сделок на рынке жилья, в частности в Западном регионе. В то же время эксперт считает, что местные цены значительно завышены.

Львов - это сейчас флагман рынка, номер один в Украине по обороту. Здесь реально покупают квартиры, но в основном это жители Львовской области или западных регионов, которые хотят переехать в большой город с перспективами. В то же время иногородние чаще выбирают аренду - возможно, лишь 10% покупают жилье, остальные снимают

- пояснил он.

По словам риелторов, рынок новостроек во Львове держится на местном спросе, а "австрийские люксы" остаются исключением. Последние представляют собой качественное жилье с мраморными лестницами, высокими потолками, бетонным перекрытием и большими пространствами жилища. Именно эти дома являются архитектурным наследием и в центральной его части являются самыми ценными.

"Чтобы купить однокомнатную квартиру в центре Львова, в доме с простым ремонтом, нужно около 100 тысяч долларов. Но за эти же деньги в Одессе можно взять двухкомнатную в центре, или даже большую "трешку" за 120 тысяч", - отметил эксперт.

В то же время он отмечает, что после начала полномасштабного вторжения некоторые украинцы чаще предпочитают аренду, даже имея средства на покупку. Это объясняется опасениями относительно замороженных строек и возможных новых переездов.

Есть тенденция переселяться за город ради безопасности. Люди не спешат покупать, ведь боятся потерять деньги. Собственно аренда подорожала и в Киеве, и в Одессе, в частности из-за внутренней миграции и из-за возвращения части украинцев из Европы

- Шульга.

Что касается других городов, эксперт считает, что ситуация неоднородна.

"Харьков - худший город для сделок, рынок фактически остановился еще в начале войны. Очень плохо обстоят дела в Херсоне и Запорожье, слабый рынок в Николаеве. Не лучше ситуация в Днепре. Более динамичный рынок - в Одессе. Но наибольший потенциал имеет Киев. В столице наблюдается отложенный спрос: люди не покупают не из-за отсутствия денег, а из-за ожидания. Как только будет стабильность, Киев может резко "выстрелить" и стать номером один", - прогнозирует он.

Преимущества и риски покупки жилья осенью

До полномасштабной войны рынок недвижимости имел определенную сезонность. Летом, особенно в июле и августе, спрос, по словам эксперта, заметно падал, поэтому застройщики активно запускали акции и бонусные программы для покупателей. Второй подобный период был в начале года - в январе и в начале февраля, когда после новогодних праздников продажи фактически замирали.

Зато с октября начинался настоящий "горячий сезон". Октябрь, ноябрь и декабрь традиционно считались лучшими месяцами для застройщиков: спрос рос, и они уже не были так склонны идти на уступки клиентам.

"Допустим, я захожу в октябре и говорю: "Вот я готов купить квартиру, но мне бы рассрочку не на один год, а вот на два года". Застройщик говорит: "Мне неинтересно". Вот мы даем на один год и все. Ну, скажем. Но если бы я с таким же предложением зашел в июле, в августе - другое дело", - пояснил Шульга.

Сейчас же ситуация другая: цены и активность покупателей держатся более-менее ровными в течение года, говорит эксперт. Большие сезонные скачки спроса и масштабных акций от застройщиков почти не наблюдается. Связано ли это непосредственно с войной или с другими факторами - сказать трудно.

Стоит ли покупать недвижимость сейчас

Самые выгодные по цене сейчас, по словам Шульги, квартиры в крупных городах Востока и Центра, в частности в Харькове, Днепре, Киеве, Запорожье, Николаеве. Также довольно демократичная именно во время войны по цене недвижимость в Одессе и некоторых городах Черкасской, Полтавской и Черниговской областей. На западе страны ситуация сложнее.

"Адекватные цены сохраняются в Луцке, Ровно, Тернополе и Черновцах, но в Ужгороде, Франковске и особенно Львове покупать сейчас невыгодно".

По словам Шульги, после завершения войны и интеграции Украины в ЕС западные регионы могут стать лидерами в росте цен.

"Квартира, которая сегодня стоит 100 тысяч долларов, может легко подорожать до 150–170 тысяч. Сейчас это спрогнозировать сложно, но это вполне возможно", - подчеркнул он.

Впрочем, добавил, что цены в других городах также "подтянутся" в случае евроинтеграции.

Что касается рисков, ситуация полностью противоположная – а именно: инвестиции в недвижимость в Ужгороде, Львове безусловно более безопасны, чем инвестиции в жилье в Сумах или Днепре.

Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства07.08.25, 12:40 • 98775 просмотров

Алена Уткина

ЭкономикапубликацииНедвижимость
Днепр
Украина
Ужгород
Черновцы
Тернополь
Луцк
Запорожье
Львов
Ровно
Николаев
Одесса
Херсон
Киев
Харьков