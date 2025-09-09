Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости

Несмотря на войну, на рынке недвижимости Украины все еще можно найти выгодные предложения. Самые доступные квартиры сейчас в крупных городах Востока и Центра, а Львов остается самым дорогим среди крупных городов. Сейчас можно совершить выгодную покупку и сэкономить средства, но с высоким уровнем риска, рассказал журналисту УНН соучредитель сайта "Энциклопедия новостроек" Денис Шульга.

Текущее состояние рынка недвижимости в Украине

Несмотря на войну, на украинском рынке недвижимости еще можно найти выгодные предложения. Эксперт отмечает, что цены в Киеве, Одессе, Днепре и даже Харькове сейчас остаются привлекательными. Впрочем, он акцентирует внимание на высоких рисках, связанных с войной и обстрелами. Дальнейшая динамика будет зависеть от развития политической ситуации и условий безопасности.

По словам Шульги, после завершения боевых действий Киев станет первым городом, где начнется рост стоимости квадратных метров. В то же время он не исключает и дальнейшего падения стоимости в случае политической нестабильности.

По Киеву, ну точно, каким бы условно ни был конец войны, начнет подниматься цена на недвижимость. До войны в Киеве недвижимость стоила очень дорого и многие проекты были дороже европейских. Можно было сравнивать эту недвижимость с ценами в некоторых европейских столицах. Потом все рухнуло. Но уже начинает понемногу расти. И после завершения войны будет расти еще активнее - сказал специалист.

Первичный рынок недвижимости и вторичный рынок недвижимости

Инвестировать в новостройки в городах, которые чаще оказываются под атаками россиян, сегодня чрезвычайно рискованно. В частности, эксперт привел собственный пример.

"У меня в Одессе есть комплекс, который я покупал, но он заморожен с первых месяцев войны. Дом весь в стекле, застройщик боится продолжать работы. Поскольку застройщик, учитывая сегодняшние риски безопасности, опасается вкладывать средства в остекление. В случае нанесения ущерба, в частности российскими атаками, встанет вопрос дополнительных инвестиций", — пояснил он.

Зато в западных регионах ситуация выглядит иначе. В Ужгороде только за последний месяц стартовало строительство пяти крупных жилых комплексов.

Есть объекты на 370, 470 и даже 700 квартир. Цены стартуют от 900–1100 долларов за квадратный метр. Некоторые дома пока на стадии подготовительных работ или возведения фундамента - отмечает эксперт.

Таким образом, в то время как строительство в Одессе и многих других городах Юга остановилось, западноукраинский рынок демонстрирует активный рост спроса и предложения.

Тенденции рынка недвижимости Украины

Львов, по словам Шульги, сегодня остается лидером среди украинских городов по объему сделок на рынке жилья, в частности в Западном регионе. В то же время эксперт считает, что местные цены значительно завышены.

Львов - это сейчас флагман рынка, номер один в Украине по обороту. Здесь реально покупают квартиры, но в основном это жители Львовской области или западных регионов, которые хотят переехать в большой город с перспективами. В то же время иногородние чаще выбирают аренду - возможно, лишь 10% покупают жилье, остальные снимают - пояснил он.

По словам риелторов, рынок новостроек во Львове держится на местном спросе, а "австрийские люксы" остаются исключением. Последние представляют собой качественное жилье с мраморными лестницами, высокими потолками, бетонным перекрытием и большими пространствами жилища. Именно эти дома являются архитектурным наследием и в центральной его части являются самыми ценными.

"Чтобы купить однокомнатную квартиру в центре Львова, в доме с простым ремонтом, нужно около 100 тысяч долларов. Но за эти же деньги в Одессе можно взять двухкомнатную в центре, или даже большую "трешку" за 120 тысяч", - отметил эксперт.

В то же время он отмечает, что после начала полномасштабного вторжения некоторые украинцы чаще предпочитают аренду, даже имея средства на покупку. Это объясняется опасениями относительно замороженных строек и возможных новых переездов.

Есть тенденция переселяться за город ради безопасности. Люди не спешат покупать, ведь боятся потерять деньги. Собственно аренда подорожала и в Киеве, и в Одессе, в частности из-за внутренней миграции и из-за возвращения части украинцев из Европы - Шульга.

Что касается других городов, эксперт считает, что ситуация неоднородна.

"Харьков - худший город для сделок, рынок фактически остановился еще в начале войны. Очень плохо обстоят дела в Херсоне и Запорожье, слабый рынок в Николаеве. Не лучше ситуация в Днепре. Более динамичный рынок - в Одессе. Но наибольший потенциал имеет Киев. В столице наблюдается отложенный спрос: люди не покупают не из-за отсутствия денег, а из-за ожидания. Как только будет стабильность, Киев может резко "выстрелить" и стать номером один", - прогнозирует он.

Преимущества и риски покупки жилья осенью

До полномасштабной войны рынок недвижимости имел определенную сезонность. Летом, особенно в июле и августе, спрос, по словам эксперта, заметно падал, поэтому застройщики активно запускали акции и бонусные программы для покупателей. Второй подобный период был в начале года - в январе и в начале февраля, когда после новогодних праздников продажи фактически замирали.

Зато с октября начинался настоящий "горячий сезон". Октябрь, ноябрь и декабрь традиционно считались лучшими месяцами для застройщиков: спрос рос, и они уже не были так склонны идти на уступки клиентам.

"Допустим, я захожу в октябре и говорю: "Вот я готов купить квартиру, но мне бы рассрочку не на один год, а вот на два года". Застройщик говорит: "Мне неинтересно". Вот мы даем на один год и все. Ну, скажем. Но если бы я с таким же предложением зашел в июле, в августе - другое дело", - пояснил Шульга.

Сейчас же ситуация другая: цены и активность покупателей держатся более-менее ровными в течение года, говорит эксперт. Большие сезонные скачки спроса и масштабных акций от застройщиков почти не наблюдается. Связано ли это непосредственно с войной или с другими факторами - сказать трудно.

Стоит ли покупать недвижимость сейчас

Самые выгодные по цене сейчас, по словам Шульги, квартиры в крупных городах Востока и Центра, в частности в Харькове, Днепре, Киеве, Запорожье, Николаеве. Также довольно демократичная именно во время войны по цене недвижимость в Одессе и некоторых городах Черкасской, Полтавской и Черниговской областей. На западе страны ситуация сложнее.

"Адекватные цены сохраняются в Луцке, Ровно, Тернополе и Черновцах, но в Ужгороде, Франковске и особенно Львове покупать сейчас невыгодно".

По словам Шульги, после завершения войны и интеграции Украины в ЕС западные регионы могут стать лидерами в росте цен.

"Квартира, которая сегодня стоит 100 тысяч долларов, может легко подорожать до 150–170 тысяч. Сейчас это спрогнозировать сложно, но это вполне возможно", - подчеркнул он.

Впрочем, добавил, что цены в других городах также "подтянутся" в случае евроинтеграции.

Что касается рисков, ситуация полностью противоположная – а именно: инвестиции в недвижимость в Ужгороде, Львове безусловно более безопасны, чем инвестиции в жилье в Сумах или Днепре.

Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства