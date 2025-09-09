$41.220.13
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості

Київ • УНН

 • 552 перегляди

Експерт розповів про поточний стан ринку нерухомості в Україні. Найдоступніші квартири зараз у великих містах Сходу та Центру, Львів залишається найдорожчим.

Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості

Попри війну, на ринку нерухомості України все ще можна знайти вигідні пропозиції. Найдоступніші квартири зараз у великих містах Сходу та Центру, а Львів залишається найдорожчим серед великих міст. Наразі можна зробити вигідну покупку і зекономити кошти, але з високим рівнем ризику, розповів журналісту УНН співзасновник сайту "Енциклопедія новобудов" Денис Шульга.

Поточний стан ринку нерухомості в Україні

Попри війну, на українському ринку нерухомості ще можна знайти вигідні пропозиції. Експерт зазначає, що ціни у Києві, Одесі, Дніпрі та навіть Харкові наразі залишаються привабливими. Втім, він наголошує на високих ризиках, пов’язаних із війною та обстрілами. Подальша динаміка залежатиме від розвитку політичної ситуації та безпекових умов.

За словами Шульги, після завершення бойових дій Київ стане першим містом, де почнеться зростання вартості квадратних метрів. Водночас він не виключає й подальшого падіння вартості у разі політичної нестабільності.

По Києву, ну точно, хоч би яким би умовно не був кінець війни, почне підійметься ціна на нерухомість. До війни у Києві нерухомість коштувала дуже дорого і багато проєктів були дорожчими за європейські. Можна було порівнювати цю нерухомість із цінами у деяких європейських столицях. Потім все звалилося. Але вже починає потроху рости. І після завершення війни буде рости ще активніше

- сказав фахівець.

Первинний ринок нерухомості та вторинний ринок нерухомості

Інвестувати у новобудови у містах, які частіше опиняються під атаками росіян сьогодні надзвичайно ризиковано. Зокрема експерт навів власний приклад.

"У мене в Одесі є комплекс, який я купував, але він заморожений із перших місяців війни. Будинок увесь у склі, забудовник боїться продовжувати роботи. Оскільки забудовник, враховуючи сьогоднішні безпекові ризики остерігається вкладати кошти у скління. У разі нанесення шкоди, зокрема російськими атаками, постане питання додаткових інвестицій", — пояснив він.

Натомість у західних регіонах ситуація виглядає інакше. В Ужгороді лише за останній місяць стартувало будівництво п’яти великих житлових комплексів.

Є об’єкти на 370, 470 і навіть 700 квартир. Ціни стартують від 900–1100 доларів за квадратний метр. Деякі будинки поки на стадії підготовчих робіт чи зведення фундаменту

- зазначає експерт.

Таким чином, у той час як будівництво в Одесі й багатьох інших містах Півдня зупинилося, західноукраїнський ринок демонструє активне зростання попиту та пропозиції.

Тенденції ринку нерухомості України

Львів, за словами Шульги, сьогодні залишається лідером серед українських міст за обсягом угод на ринку житла, зокрема у Західному регіоні. Водночас експерт вважає, що місцеві ціни значно завищені.

Львів - це зараз флагман ринку, номер один в Україні за оборотом. Тут реально купують квартири, але здебільшого це жителі Львівської області чи західних регіонів, які хочуть переїхати у велике місто з перспективами. Водночас іногородні частіше обирають оренду - можливо, лише 10% купують житло, решта знімають

- пояснив він.

За словами рієлторів, ринок новобудов у Львові тримається на місцевому попиті, а "австрійські люкси" залишаються винятком. Останні являють собою якісне житло із мармуровими сходами, високими стелями, бетонним перекриттям та великими просторами оселі. Саме ці будинки є архітектурною спадщиною і у центральній його частині є найціннішими.

"Щоб купити однокімнатну квартиру у центрі Львова, у будинку з простим ремонтом, потрібно близько 100 тисяч доларів. Але за ці ж гроші в Одесі можна взяти двокімнатну в центрі, або навіть велику "трійку" за 120 тисяч", - зазначив експерт.

Водночас він зауважує, що після початку повномасштабного вторгнення деякі українці частіше віддають перевагу оренді, навіть маючи кошти на купівлю. Це пояснюється побоюванням щодо заморожених будівництв та можливих нових переїздів.

Є тенденція переселятися за місто заради безпеки. Люди не поспішають купувати, адже бояться втратити гроші. Власне оренда подорожчала і в Києві, і в Одесі, зокрема через внутрішню міграцію та через повернення частини українців із Європи

- Шульга.

Щодо інших міст, експерт вважає, що ситуація неоднорідна.

"Харків - найгірше місто для угод, ринок фактично зупинився ще на початку війни. Дуже погано йдуть справи у Херсоні та Запоріжжі, слабкий ринок у Миколаєві. Не краща ситуація в Дніпрі. Більш динамічний ринок - в Одесі. Але найбільший потенціал має Київ. В столиці спостерігається відкладений попит: люди не купують не через відсутність грошей, а через очікування. Як тільки буде стабільність, Київ може різко "вистрілити" і стати номером один", - прогнозує він.

Переваги та ризики купівлі житла восени

До повномасштабної війни ринок нерухомості мав певну сезонність. Влітку, особливо в липні та серпні, попит за словами експерта помітно падав, тож забудовники активно запускали акції та бонусні програми для покупців. Другий подібний період був на початку року - у січні та на початку лютого, коли після новорічних свят продажі фактично завмирали.

Натомість із жовтня починався справжній "гарячий сезон". Жовтень, листопад і грудень традиційно вважалися найкращими місяцями для забудовників: попит зростав, і вони вже не були так схильні йти на поступки клієнтам.

"Припустимо, я заходжу в жовтні й говорю: "Ось я готовий купити квартиру, але мені б розстрочку не на один рік, а ось на два роки". Забудовник каже: "Мені нецікаво". Ось ми даємо на один рік і все. Ну, скажімо. Але якщо я б з такою ж пропозицією зайшов в липні, у серпні - інша справа", - пояснив Шульга.

Зараз же ситуація інша: ціни та активність покупців тримаються більш-менш рівними протягом року каже експерт. Великі сезонні стрибки попиту й масштабних акцій від забудовників майже не спостерігається. Чи це пов’язано безпосередньо з війною, чи з іншими факторами - сказати важко.

Чи варто купувати нерухомість зараз

Найвигідніше за ціною наразі, за словами Шульги, купувати квартири у великих містах Сходу та Центру, зокрема в Харкові, Дніпрі, Києві, Запоріжжі, Миколаєві. Також доволі демократична саме під час війни за ціною нерухомість в Одесі та деяких містах Черкаської, Полтавської та Чернігівської областей. На заході країни ситуація складніша.

"Адекватні ціни зберігаються у Луцьку, Рівному, Тернополі та Чернівцях, але в Ужгороді, Франківську й особливо Львові купувати зараз невигідно".

За словами Шульги після завершення війни та інтеграції України до ЄС західні регіони можуть стати лідерами у зростанні цін.

"Квартира, яка сьогодні коштує 100 тисяч доларів, може легко подорожчати до 150–170 тисяч. Зараз це спрогнозувати складно, але це цілком можливо", - наголосив він.

Втім додав, що ціни в інших містах також "підтягнуться" у разі євроінтеграції.

Стосовно ризиків ситуація повністю протилежна – а саме: інвестиції у нерухомість в Ужгороді, Львові безумовно більш безпечні, аніж інвестиції у житло в Сумах чи Дніпрі.

Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва07.08.25, 12:40 • 98775 переглядiв

Альона Уткіна

ЕкономікаПублікаціїНерухомість
