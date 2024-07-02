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Купівля квартири чи оренда житла. Експерт розповіла, чи варто вкладати кошти в житло в Україні

Київ • УНН

 • 47431 перегляди

Експерт розповіла, чи варто вкладати кошти в житло в Україні.

Купівля квартири чи оренда житла. Експерт розповіла, чи варто вкладати кошти в житло в Україні

Невеликі квартири, попри війну, користуються попитом в Україні, а ціни на нерухомість у великих містах залишаються стабільними. Інвестиції в нерухомість можуть бути прибутковими в довгостроковій перспективі, а ось оренда житла може дати психологічний комфорт. Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНН розповіла співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Попри війну ціни на нерухомість у великих містах, таких як Київ і Львів, залишаються відносно стабільними. Попит на невеликі квартири продовжує зростати через переселенців і жителів, які повертаються

- зазначила Олена Сосєдка.

За її словами, деякі експерти вважають, що після завершення воєнних дій ціни на нерухомість можуть істотно зрости. Це робить поточні інвестиції потенційно вигідними в довгостроковій перспективі.

Водночас Сосєдка нагадала, що воєнні дії тривають, і ризик руйнування майна залишається високим.

"Попри поліпшення систем ППО, ніхто не може гарантувати повну безпеку будівель", - зазначила вона.

Водночас Сосєдка вказала, що оренда житла під час воєнного конфлікту дає необхідну гнучкість і мобільність.

"Оренда житла надає можливість швидко змінити місце проживання в разі погіршення ситуації, що важливо в умовах нестабільності", - сказала Сосєдка.

Окрім того, оренда дає змогу уникнути значних фінансових втрат у разі руйнування майна.

"Ви не будете нести відповідальність за відновлення або компенсацію збитків, пов'язаних із руйнуванням нерухомості", - зазначила експерт.

Також плюсом орендованого житла є психологічний комфорт, за словами Сосєдки.

"Жити в орендованому житлі може бути психологічно простіше, знаючи, що ви можете легко переїхати за потреби", - пояснила вона.

На думку експерта, питання про те, чи варто інвестувати в нерухомість або орендувати житло в Україні, залежить від толерантності до ризиків, фінансових можливостей і довгострокових цілей кожного, хто стоїть перед таким вибором.

"Якщо ви готові до високих ризиків і бачите потенціал довгострокової вигоди, інвестиції можуть бути виправдані. Однак для більш консервативного підходу оренда житла надасть вам більшу гнучкість і зниження фінансових ризиків. Важливо ретельно зважити всі "за" і "проти" та консультуватися з експертами перед ухваленням рішення", - порадила Сосєдка.

Нагадаємо

Раніше Сосєдка розповіла, де українцям краще зберігати активи в нинішніх реаліях. За її словами, для диверсифікації ризиків під час війни заощадження краще розділяти. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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