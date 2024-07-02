Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине

Киев • УНН
Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине.
Небольшие квартиры, несмотря на войну, пользуются спросом в Украине, а цены на недвижимость в крупных городах остаются стабильными. Инвестиции в недвижимость могут быть прибыльными в долгосрочной перспективе, а вот аренда жилья может дать психологический комфорт. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.
Несмотря на войну, цены на недвижимость в крупных городах, таких как Киев и Львов, остаются относительно стабильными. Спрос на небольшие квартиры продолжает расти из-за переселенцев и возвращающихся жителей
По ее словам, некоторые эксперты считают, что после окончания военных действий цены на недвижимость могут существенно вырасти. Это делает текущие инвестиции потенциально выгодными в долгосрочной перспективе.
В то же время Соседка напомнила, что военные действия продолжаются, и риск разрушения имущества остается высоким.
"Несмотря на улучшение систем ПВО, никто не может гарантировать полную безопасность зданий", - отметила она.
Вместе с тем Соседка указала, что аренда жилья во время военного конфликта дает необходимую гибкость и мобильность.
"Аренда жилья предоставляет возможность быстро сменить место жительства в случае ухудшения ситуации, что важно в условиях нестабильности", - сказала Соседка.
Кроме того, аренда позволяет избежать значительных финансовых потерь в случае разрушения имущества.
"Вы не будете нести ответственность за восстановление или компенсацию убытков, связанных с разрушением недвижимости", - отметила эксперт.
Также плюсом арендованного жилья является психологический комфорт, по словам Соседки.
"Жить в арендованном жилье может быть психологически проще, зная, что вы можете легко переехать при необходимости", - объяснила она.
По мнению эксперта, вопрос о том, стоит ли инвестировать в недвижимость или арендовать жилье в Украине, зависит от толерантности к рискам, финансовых возможностей и долгосрочных целей каждого, кто стоит перед таким выбором.
"Если вы готовы к высоким рискам и видите потенциал долгосрочной выгоды, инвестиции могут быть оправданы. Однако для более консервативного подхода аренда жилья предоставит вам большую гибкость и снижение финансовых рисков. Важно тщательно взвесить все "за" и "против" и консультироваться с экспертами перед принятием решения", - посоветовала Соседка.
Напомним
Ранее Соседка рассказала, где украинцам лучше хранить активы в нынешних реалиях. По ее словам, для диверсификации рисков во время войны сбережения лучше разделять.