Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине

Небольшие квартиры, несмотря на войну, пользуются спросом в Украине, а цены на недвижимость в крупных городах остаются стабильными. Инвестиции в недвижимость могут быть прибыльными в долгосрочной перспективе, а вот аренда жилья может дать психологический комфорт. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Несмотря на войну, цены на недвижимость в крупных городах, таких как Киев и Львов, остаются относительно стабильными. Спрос на небольшие квартиры продолжает расти из-за переселенцев и возвращающихся жителей - отметила Елена Соседка.

По ее словам, некоторые эксперты считают, что после окончания военных действий цены на недвижимость могут существенно вырасти. Это делает текущие инвестиции потенциально выгодными в долгосрочной перспективе.

В то же время Соседка напомнила, что военные действия продолжаются, и риск разрушения имущества остается высоким.

"Несмотря на улучшение систем ПВО, никто не может гарантировать полную безопасность зданий", - отметила она.

Вместе с тем Соседка указала, что аренда жилья во время военного конфликта дает необходимую гибкость и мобильность.

"Аренда жилья предоставляет возможность быстро сменить место жительства в случае ухудшения ситуации, что важно в условиях нестабильности", - сказала Соседка.

Кроме того, аренда позволяет избежать значительных финансовых потерь в случае разрушения имущества.

"Вы не будете нести ответственность за восстановление или компенсацию убытков, связанных с разрушением недвижимости", - отметила эксперт.

Также плюсом арендованного жилья является психологический комфорт, по словам Соседки.

"Жить в арендованном жилье может быть психологически проще, зная, что вы можете легко переехать при необходимости", - объяснила она.

По мнению эксперта, вопрос о том, стоит ли инвестировать в недвижимость или арендовать жилье в Украине, зависит от толерантности к рискам, финансовых возможностей и долгосрочных целей каждого, кто стоит перед таким выбором.

"Если вы готовы к высоким рискам и видите потенциал долгосрочной выгоды, инвестиции могут быть оправданы. Однако для более консервативного подхода аренда жилья предоставит вам большую гибкость и снижение финансовых рисков. Важно тщательно взвесить все "за" и "против" и консультироваться с экспертами перед принятием решения", - посоветовала Соседка.

Напомним

Ранее Соседка рассказала, где украинцам лучше хранить активы в нынешних реалиях. По ее словам, для диверсификации рисков во время войны сбережения лучше разделять.