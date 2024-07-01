Эксперт посоветовала украинцам, где в нынешних реалиях лучше хранить активы

Для диверсификации рисков во время войны активы лучше разделять. Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Соnсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка в эксклюзивном интервью УНН рассказала, какие варианты стоит рассмотреть, чтобы сохранить свои сбережения.

В конечном счете, в условиях войны приоритетом должно быть обеспечение безопасности и ликвидности сбережений. Инвестирование в валюту может быть разумным шагом, но также стоит рассматривать и другие возможности, чтобы максимально защитить свои финансы, - отметила Соседка.

По ее словам, во время войны валютный курс может сильно колебаться, что увеличивает риски обесценивания национальной валюты. Покупка твердой валюты, такой как доллар или евро, может служить средством защиты сбережений от инфляции и экономической нестабильности.

В условиях войны важно иметь доступ к ликвидным средствам для удовлетворения срочных потребностей. Валюта является ликвидным активом, который можно быстро использовать в случае необходимости, - добавила эксперт в области финансов.

Вместе с тем Соседка советует разделять сбережения между разными активами. Это, по ее словам, может снизить риски. "Помимо валюты, можно рассмотреть инвестиции в такие активы, как драгоценные металлы (золото), которые часто растут в цене во время кризисов, а также крипто активы, если есть такая возможность", - отметила она.

Напомним

УНН начал серию публикаций, в которой будет рассказывать о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалют - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал: Крипт для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия-различия.

Пятый материал: Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки.

