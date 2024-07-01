Експерт порадила українцям, де у нинішніх реаліях краще зберігати активи

Для диверсифікації ризиків під час війни активи краще розділяти. Співзасновник першої в Україні фінтех-екосистеми Соnсогԁ Fintech Solutions Олена Сосєдка в ексклюзивному інтерв'ю УНН розповіла, які варіанти варто розглянути, щоб зберегти свої заощадження.

Зрештою, в умовах війни пріоритетом має бути забезпечення безпеки та ліквідності заощаджень. Інвестування у валюту може бути розумним кроком, але також варто розглядати й інші можливості, щоби максимально захистити свої фінанси, - зазначила Сосєдка.

За її словами, під час війни валютний курс може сильно коливатися, що збільшує ризики знецінення національної валюти. Купівля твердої валюти, такої як долар чи євро, може бути засобом захисту заощаджень від інфляції та економічної нестабільності.

В умовах війни важливо мати доступ до ліквідних засобів для задоволення термінових потреб. Валюта є ліквідним активом, який можна швидко використати у разі потреби, - додала експерт у галузі фінансів.

Водночас Сосєдка радить розділяти заощадження між різними активами. Це, за її словами, може зменшити ризики. "Крім валюти, можна розглянути інвестиції в такі активи, як дорогоцінні метали (золото), які часто зростають у ціні під час криз, а також криптові активи, якщо є така можливість", - зазначила вона.

Нагадаємо

УНН розпочав серію публікацій, в якій розповідатиме про цифрові валюти та їхні можливості. Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалют – блокчейну: "Крипта для чайників". Частина 1: що таке блокчейн та його "фішки", про які мало хто знає.

Другий матеріал – халвінгу біткоїну: "Крипта для чайників". Частина 2: що таке халвінг і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.

Третій матеріал: "Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету.

Четвертий матеріал: Крипт для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени і в чому їх розбіжності -разлічія.

П'ятий матеріал: Крипта для чайників. Частина 5. Холодні та гарячі гаманці.

