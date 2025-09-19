Не лише області з містами-мільйонниками: де в Україні найактивніше купують житло

У серпні 2025 року найбільший попит на придбання квартир за кількістю відгуків на одне оголошення спостерігався в західних та центральних областях. При цьому будинки найактивніше купують у центральних областях, а квартири - у західних, пише УНН із посиланням на дані OLX.

У серпні 2025 року високий попит на купівлю нерухомості було зафіксовано у різних регіонах, серед яких – не лише області з містами-мільйонниками, а й Чернівецька, Волинська, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська та інші

При цьому, за їхньою інформацією, минулого місяця найбільшу кількість відгуків на 1 оголошення про продаж квартир спостерігали у Чернівецькій, Волинській, Житомирській, Львівській та Черкаській областях.

Так у Чернівецькій області на 1 оголошення припадало близько 15 відгуків. Для порівняння: у серпні 2024 року у Чернівецькій області цей показник був 11 відгуків на 1 оголошення.

В середньому 11 відгуків на 1 оголошення про продаж квартир припадало у Волинській та Житомирській областях. На четвертому місці за попитом - Львівська та Черкаська області - орієнтовно 10 відгуків на 1 оголошення.

У Закарпатський та Івано-Франківській областях у серпні 2025 фіксували близько 8 відгуків на одне оголошення. Щодо Київської та Одеської області, то у серпні 2025 зафіксували в середньому 3 відгуки на 1 оголошення. Фахівці пов'язують це з більшою кількістю оголошень загалом. На такому ж рівні попит був в цих областях і у серпні 2024.

Щодо будинків, то найбільше відгуків на 1 оголошення з пропозицією купівлі спостерігали у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській області.

Так у Черкаській області фіксували близько 12 відгуків на оголошення про продаж на платформі. На другому місці – Кіровоградська область: 10 відгуків на 1 оголошення, на третьому – Полтавська: 9 відгуків на 1 оголошення.

У Волинській Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Чернівецькій та Миколаївській областях попит у серпні 2025 фіксували у рамках 6-7 відгуків на 1 оголошення.

