Ексклюзив
16:30 • 152 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 2012 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
12:05 • 15562 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 14466 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 20958 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 34166 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 34179 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 52413 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 45285 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 65758 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
Не лише області з містами-мільйонниками: де в Україні найактивніше купують житло

Київ • УНН

 • 140 перегляди

У серпні 2025 року найбільший попит на квартири зафіксовано у західних областях, тоді як будинки найактивніше купують у центральних областях. Чернівецька, Волинська та Житомирська області лідирують за кількістю відгуків на оголошення про продаж квартир.

Не лише області з містами-мільйонниками: де в Україні найактивніше купують житло

У серпні 2025 року найбільший попит на придбання квартир за кількістю відгуків на одне оголошення спостерігався в західних та центральних областях. При цьому будинки найактивніше купують у центральних областях, а квартири - у західних, пише УНН із посиланням на дані OLX.

У яких регіонах високий попит на купівлю квартир

У серпні 2025 року високий попит на купівлю нерухомості було зафіксовано у різних регіонах, серед яких – не лише області з містами-мільйонниками, а й Чернівецька, Волинська, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська та інші

- зазначають аналітики.

При цьому, за їхньою інформацією, минулого місяця найбільшу кількість відгуків на 1 оголошення про продаж квартир спостерігали у Чернівецькій, Волинській, Житомирській, Львівській та Черкаській областях. 

Так у Чернівецькій області на 1 оголошення припадало близько 15 відгуків. Для порівняння: у серпні 2024 року у Чернівецькій області цей показник був 11 відгуків на 1 оголошення. 

В середньому 11 відгуків на 1 оголошення про продаж квартир припадало у Волинській та Житомирській областях. На четвертому місці за попитом - Львівська та Черкаська області - орієнтовно 10 відгуків на 1 оголошення. 

У Закарпатський та Івано-Франківській областях у серпні 2025 фіксували близько 8 відгуків на одне оголошення. Щодо Київської та Одеської області, то у серпні 2025 зафіксували в середньому 3 відгуки на 1 оголошення. Фахівці пов'язують це з більшою кількістю оголошень загалом. На такому ж рівні попит був в цих областях і у серпні 2024.

Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості09.09.25, 10:01 • 71420 переглядiв

Де в Україні високий попит на купівлю будинків

Щодо будинків, то найбільше відгуків на 1 оголошення з пропозицією купівлі спостерігали у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській області. 

Так у Черкаській області фіксували близько 12 відгуків на оголошення про продаж на платформі. На другому місці – Кіровоградська область: 10 відгуків на 1 оголошення, на третьому – Полтавська: 9 відгуків на 1 оголошення.

У Волинській Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Чернівецькій та Миколаївській областях попит у серпні 2025 фіксували у рамках 6-7 відгуків на 1 оголошення.

У серпні 2025 року високий попит на купівлю житла зафіксовано у західних та центральних регіонах. Зокрема найбільше відгуків на 1 оголошення про продаж квартир спостерігали переважно на Заході України, натомість на 1 оголошення про купівлю будинків – у центральних областях

- підсумували аналітики.

Рієлторам хочуть заборонити брати комісію без звернення клієнта: петиція зібрала 25 тисяч підписів16.09.25, 12:46 • 3353 перегляди

Альона Уткіна

