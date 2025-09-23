єОселя: 5,1 тыс. льготных ипотек на сумму 9,4 млрд грн украинцы получили с начала года
Киев • УНН
С начала года 5,1 тысячи украинцев воспользовались программой єОселя, получив льготные кредиты на жилье на общую сумму 9,4 млрд грн. С момента старта программы в октябре 2022 года выдано 19 970 кредитов на 33,5 млрд грн.
Детали
Отмечается, что за прошедшую неделю было выдано 186 кредитов на сумму 340,4 млн грн.
Кредиты под 3% получили:
- 69 военнослужащих и представителей сектора безопасности
- 12 медиков
- 8 педагогов
- 3 ученых
Кредиты под 7% получили:
- 65 украинцев без собственного жилья
- 21 ВПЛ
- 8 ветеранов
Больше всего кредитов в рамках программы предоставлено в Киевской области (56), городе Киеве (54) и Ивано-Франковской области (16)
По типу недвижимости: 93 украинца получили кредиты на жилье первой продажи, из которых 31 – объекты на стадии строительства. Еще 62 кредита выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.
"Со старта программы в октябре 2022 года было выдано 19 970 кредитов на сумму 33,5 млрд грн", - добавили в ведомстве.
Справка:
Программа єОселя является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", направленной на стимулирование спроса на украинские товары и создание благоприятных условий для развития производства.
Программу реализуют Минэкономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжитло".
Напомним
С 10 сентября обновлен механизм программы єОселя, предусматривающий компенсации от государства для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов. Государство будет субсидировать 70% первого взноса и 70% процентной ставки в первый год, а также 40 тыс. гривен разовой комиссии банку.
