єОселя: 5,1 тыс. льготных ипотек на сумму 9,4 млрд грн украинцы получили с начала года

22 сентября, 20:12 • 7112 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 17928 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 25607 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 30379 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 43961 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 56865 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 54126 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 28204 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 50894 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 25244 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Незаконное обогащение на более чем 16 млн грн: столичной судье Кропивной сообщили о подозрении22 сентября, 17:16
Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду22 сентября, 17:57
Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе22 сентября, 18:33
В столице рф самолет пронесся экстремально низко над домами на фоне угрозы атак дронов22 сентября, 19:33
В Норвегии прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников: задержаны двое иностранцев - AftonBladet22 сентября, 20:21
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада22 сентября, 11:26
єОселя: 5,1 тыс. льготных ипотек на сумму 9,4 млрд грн украинцы получили с начала года

Киев • УНН

 • 24 просмотра

С начала года 5,1 тысячи украинцев воспользовались программой єОселя, получив льготные кредиты на жилье на общую сумму 9,4 млрд грн. С момента старта программы в октябре 2022 года выдано 19 970 кредитов на 33,5 млрд грн.

єОселя: 5,1 тыс. льготных ипотек на сумму 9,4 млрд грн украинцы получили с начала года

С начала года 5 130 тысяч украинцев воспользовались программой єОселя. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье достигла 9,4 млрд грн. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за прошедшую неделю было выдано 186 кредитов на сумму 340,4 млн грн.

Кредиты под 3% получили:

  • 69 военнослужащих и представителей сектора безопасности
    • 12 медиков
      • 8 педагогов
        • 3 ученых

          Кредиты под 7% получили:

          • 65 украинцев без собственного жилья
            • 21 ВПЛ
              • 8 ветеранов

                Больше всего кредитов в рамках программы предоставлено в Киевской области (56), городе Киеве (54) и Ивано-Франковской области (16)

                - говорится в сообщении.

                По типу недвижимости: 93 украинца получили кредиты на жилье первой продажи, из которых 31 – объекты на стадии строительства. Еще 62 кредита выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.

                "Со старта программы в октябре 2022 года было выдано 19 970 кредитов на сумму 33,5 млрд грн", - добавили в ведомстве.

                Справка:

                Программа єОселя является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", направленной на стимулирование спроса на украинские товары и создание благоприятных условий для развития производства.

                Программу реализуют Минэкономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжитло".

                Напомним

                С 10 сентября обновлен механизм программы єОселя, предусматривающий компенсации от государства для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов. Государство будет субсидировать 70% первого взноса и 70% процентной ставки в первый год, а также 40 тыс. гривен разовой комиссии банку.

                В 2025 году более 7 тысяч семей ВПЛ приобрели жилье по программе єВідновлення22.09.25, 17:16 • 2412 просмотров

                Вита Зеленецкая

                ОбществоЭкономика
                Ивано-Франковская область
                Киевская область
                Киев