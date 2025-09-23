$41.250.00
22 вересня, 20:12 • 7102 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 17913 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 25593 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 30366 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 43941 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 56855 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 54121 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 28203 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 50887 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 25243 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
єОселя: 5,1 тис. пільгових іпотек на суму 9,4 млрд грн українці отримали з початку року

Київ • УНН

 • 10 перегляди

З початку року 5,1 тисячі українців скористалися програмою єОселя, отримавши пільгові кредити на житло на загальну суму 9,4 млрд грн. Від старту програми у жовтні 2022 року видано 19 970 кредитів на 33,5 млрд грн.

єОселя: 5,1 тис. пільгових іпотек на суму 9,4 млрд грн українці отримали з початку року

З початку року 5 130 тисяч українців скористалися програмою єОселя. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 9,4 млрд грн. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що за минулий тиждень було видано 186 кредитів на суму 340,4 млн грн.

Кредити під 3% отримали:

  • 69 військовослужбовців та представників сектору безпеки
    • 12 медиків
      • 8 педагогів
        • 3 науковці

          Кредити під 7% отримали:

          • 65 українців без власного житла
            • 21 ВПО
              • 8 ветеранів

                Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області (56), місті Києві (54) та Івано-Франківській області (16)

                - йдеться у повідомленні.

                За типом нерухомості: 93 українці отримали кредити на житло першого продажу, з яких 31 – об’єкти на стадії будівництва. Ще 62 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.

                "Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 970 кредитів на суму 33,5 млрд грн", - додали у відомстві.

                Довідково:

                Програма єОселя є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

                Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". 

                Нагадаємо

                З 10 вересня оновлено механізм програми єОселя, що передбачає компенсації від держави для ВПО та мешканців прифронтових регіонів. Держава субсидуватиме 70% першого внеску та 70% відсоткової ставки у перший рік, а також 40 тис. гривень разової комісії банку.

                У 2025 році понад 7 тисяч родин ВПО придбали житло за програмою єВідновлення22.09.25, 17:16 • 2412 переглядiв

                Віта Зеленецька

                СуспільствоЕкономіка
                Івано-Франківська область
                Київська область
                Київ