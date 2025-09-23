єОселя: 5,1 тис. пільгових іпотек на суму 9,4 млрд грн українці отримали з початку року
З початку року 5,1 тисячі українців скористалися програмою єОселя, отримавши пільгові кредити на житло на загальну суму 9,4 млрд грн. Від старту програми у жовтні 2022 року видано 19 970 кредитів на 33,5 млрд грн.
Деталі
Зазначається, що за минулий тиждень було видано 186 кредитів на суму 340,4 млн грн.
Кредити під 3% отримали:
- 69 військовослужбовців та представників сектору безпеки
- 12 медиків
- 8 педагогів
- 3 науковці
Кредити під 7% отримали:
- 65 українців без власного житла
- 21 ВПО
- 8 ветеранів
Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області (56), місті Києві (54) та Івано-Франківській області (16)
За типом нерухомості: 93 українці отримали кредити на житло першого продажу, з яких 31 – об’єкти на стадії будівництва. Ще 62 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.
"Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 970 кредитів на суму 33,5 млрд грн", - додали у відомстві.
Довідково:
Програма єОселя є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
Нагадаємо
З 10 вересня оновлено механізм програми єОселя, що передбачає компенсації від держави для ВПО та мешканців прифронтових регіонів. Держава субсидуватиме 70% першого внеску та 70% відсоткової ставки у перший рік, а також 40 тис. гривень разової комісії банку.
