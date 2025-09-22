$41.250.00
У 2025 році понад 7 тисяч родин ВПО придбали житло за програмою єВідновлення

Київ • УНН

 • 264 перегляди

З початку 2025 року понад 7 тисяч родин ВПО отримали можливість купити нові оселі завдяки державній програмі єВідновлення. Загалом за час її дії компенсації отримали понад 130 тисяч українських сімей на суму 45,3 млрд грн.

У 2025 році понад 7 тисяч родин ВПО придбали житло за програмою єВідновлення

З початку 2025 року понад 7 тисяч родин ВПО отримали можливість купити нові оселі завдяки державній програмі єВідновлення. Загалом за час її дії компенсації отримали понад 130 тисяч українських сімей на суму 45,3 млрд грн, пише УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад.

Деталі

Станом на 22 вересня за програмою єВідновлення компенсації отримали 134 771 українська родина на загальну суму 45,3 мільярда гривень

- повідомило відомство.

Також вказано, що за пошкоджене житло виплати отримали 110 909 родин на суму 10,8 мільярда гривень. За зруйноване житло - видано 23 862 житлових сертифікати на суму 34,5 мільярда гривень, завдяки чому 15 609 родин уже змогли придбати нові оселі.

У 2025 році нова команда Мінрозвитку першочергово зосередила увагу на розширенні програми єВідновлення для підтримки ВПО. Під новий механізм Уряд виділив додатково 15 мільярдів гривень. Це дало змогу вже 7 321 родині ВПО придбати житло у більш безпечних регіонах. До кінця року ще 3 тисячі родин зможуть отримати відповідне фінансування

- додали у міністерстві.

Доповнення

Цього року Уряд також вперше ухвалив постанову, якою затвердив розроблену Мінрозвитку нову житлову програму для ВПО з тимчасово окупованих територій. Раніше родини з ТОТ не могли отримати компенсацію, бо немає можливості провести обстеження зруйнованого майна. А тепер держава пропонує новий механізм.

На першому етапі підтримку отримають близько 3 700 родин ВПО, де є учасник бойових дій або людина з інвалідністю внаслідок війни. Вони отримають житлові ваучери на суму до 2 мільйонів гривень.

Це старт програми, і вже триває робота з міжнародними партнерами для залучення додаткових ресурсів, щоб всі родини з ТОТ отримали компенсації

- підкреслили в Мінрозвитку.

Ще один новий напрям цього року - виплати для відбудови на власній земельній ділянці. Як зазначено, вже 663 родини отримали перші транші на суму понад 805 мільйонів гривень. Паралельно стартує програма єОселя для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових регіонів.

Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП15.09.25, 18:43 • 85984 перегляди

Альона Уткіна

Суспільство