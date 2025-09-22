В 2025 году более 7 тысяч семей ВПЛ приобрели жилье по программе єВідновлення

С начала 2025 года более 7 тысяч семей ВПЛ получили возможность купить новые дома благодаря государственной программе єВідновлення. В общей сложности за время ее действия компенсации получили более 130 тысяч украинских семей на сумму 45,3 млрд грн, пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин.

По состоянию на 22 сентября по программе єВідновлення компенсации получили 134 771 украинская семья на общую сумму 45,3 миллиарда гривен

Также указано, что за поврежденное жилье выплаты получили 110 909 семей на сумму 10,8 миллиарда гривен. За разрушенное жилье - выдано 23 862 жилищных сертификата на сумму 34,5 миллиарда гривен, благодаря чему 15 609 семей уже смогли приобрести новые дома.

В 2025 году новая команда Минразвития первоочередно сосредоточила внимание на расширении программы єВідновлення для поддержки ВПЛ. Под новый механизм Правительство выделило дополнительно 15 миллиардов гривен. Это позволило уже 7 321 семье ВПЛ приобрести жилье в более безопасных регионах. До конца года еще 3 тысячи семей смогут получить соответствующее финансирование

В этом году Правительство также впервые приняло постановление, которым утвердило разработанную Минразвития новую жилищную программу для ВПЛ с временно оккупированных территорий. Ранее семьи с ВОТ не могли получить компенсацию, потому что нет возможности провести обследование разрушенного имущества. А теперь государство предлагает новый механизм.

На первом этапе поддержку получат около 3 700 семей ВПЛ, где есть участник боевых действий или человек с инвалидностью вследствие войны. Они получат жилищные ваучеры на сумму до 2 миллионов гривен.

Это старт программы, и уже идет работа с международными партнерами для привлечения дополнительных ресурсов, чтобы все семьи с ВОТ получили компенсации