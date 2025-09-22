В 2025 году более 7 тысяч семей ВПЛ приобрели жилье по программе єВідновлення

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 8416 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 13995 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 22679 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 39165 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 40835 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 24693 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 41487 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 23458 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34047 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47957 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.3м/с
34%
753мм
Популярные новости
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 32779 просмотра
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto10:21 • 15737 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 10672 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 21753 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск11:27 • 15362 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 21773 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
11:25 • 22679 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 39165 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 40835 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 41487 просмотра
Актуальные люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Львов
Умань
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 21773 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 10685 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 32797 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 84424 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 107164 просмотра
Актуальное
Forbes
Financial Times
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
Бильд

В 2025 году более 7 тысяч семей ВПЛ приобрели жилье по программе єВідновлення

Киев • УНН

 • 184 просмотра

С начала 2025 года более 7 тысяч семей ВПЛ получили возможность купить новые дома благодаря государственной программе єВідновлення. Всего за время ее действия компенсации получили более 130 тысяч украинских семей на сумму 45,3 млрд грн.

В 2025 году более 7 тысяч семей ВПЛ приобрели жилье по программе єВідновлення

С начала 2025 года более 7 тысяч семей ВПЛ получили возможность купить новые дома благодаря государственной программе єВідновлення. В общей сложности за время ее действия компенсации получили более 130 тысяч украинских семей на сумму 45,3 млрд грн, пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин.

Детали

По состоянию на 22 сентября по программе єВідновлення компенсации получили 134 771 украинская семья на общую сумму 45,3 миллиарда гривен

- сообщило ведомство.

Также указано, что за поврежденное жилье выплаты получили 110 909 семей на сумму 10,8 миллиарда гривен. За разрушенное жилье - выдано 23 862 жилищных сертификата на сумму 34,5 миллиарда гривен, благодаря чему 15 609 семей уже смогли приобрести новые дома.

В 2025 году новая команда Минразвития первоочередно сосредоточила внимание на расширении программы єВідновлення для поддержки ВПЛ. Под новый механизм Правительство выделило дополнительно 15 миллиардов гривен. Это позволило уже 7 321 семье ВПЛ приобрести жилье в более безопасных регионах. До конца года еще 3 тысячи семей смогут получить соответствующее финансирование

- добавили в министерстве.

Дополнение

В этом году Правительство также впервые приняло постановление, которым утвердило разработанную Минразвития новую жилищную программу для ВПЛ с временно оккупированных территорий. Ранее семьи с ВОТ не могли получить компенсацию, потому что нет возможности провести обследование разрушенного имущества. А теперь государство предлагает новый механизм.

На первом этапе поддержку получат около 3 700 семей ВПЛ, где есть участник боевых действий или человек с инвалидностью вследствие войны. Они получат жилищные ваучеры на сумму до 2 миллионов гривен.

Это старт программы, и уже идет работа с международными партнерами для привлечения дополнительных ресурсов, чтобы все семьи с ВОТ получили компенсации

- подчеркнули в Минразвития.

Еще одно новое направление в этом году - выплаты для восстановления на собственном земельном участке. Как отмечено, уже 663 семьи получили первые транши на сумму более 805 миллионов гривен. Параллельно стартует программа єОселя для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых регионов.

Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП15.09.25, 18:43 • 85983 просмотра

Алена Уткина

ОбществоЭкономика