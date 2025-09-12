$41.310.10
Ексклюзив
11:55 • 682 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 4008 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 9094 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 15861 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 12647 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 14250 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 37460 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39467 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52489 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 82076 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 670 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 1666 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 15852 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 82071 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 55826 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться

Київ • УНН

 • 694 перегляди

З 10 вересня оновлено механізм програми єОселя, що передбачає компенсації від держави для ВПО та мешканців прифронтових регіонів. Держава субсидуватиме 70% першого внеску та 70% відсоткової ставки у перший рік, а також 40 тис. гривень разової комісії банку.

В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться

З 10 вересня в рамках комплексної програми підтримки прифронтових регіонів, запрацював оновлений механізм програми єОселя. Йдеться про компенсації від держави для ВПО та мешканців прифронтових регіонів. В коментарі УНН голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, нардеп Олена Шуляк розповіла, що змінюється для ВПО. 

Що таке програма єОселя та умови програми

Програма єОселя - це державна програма пільгового іпотечного кредитування, головна мета якої полягає у забезпеченні доступного житла для українців.

Участь у програмі можуть взять громадяни України віком від 18 до 70 років, якщо вони не мають власного житла, або воно менше  ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім'ї додатково, розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території. 

Програма передбачає пільгову ставку на перші 10 років - 3% або 7%, пільгова  ставка з 11-го року - 6% або 10%. Максимальний строк кредиту - 20 років, мінімальний початковий внесок - від 20% та 10% для молоді. 

В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: що треба знати 10.09.25, 12:13 • 6863 перегляди

Зміни в єОселя з 10 вересня: що нового

Як розповіла Олена Шуляк, держава розраховує, що результатом змін у програмі єОселя, які стануть можливими завдяки Постанові №988 Кабінету міністрів, кількість ВПО, які зможуть придбати за її допомогою житло, може зрости. 

Річ у тім, що раніше можливість участі переселенців у програмі була значно обмежена через непідйомні з фінансової точки зору умови участі - сплата 20% вартості житла як першого внеску і 7% кредитної ставки. Але тепер ці умови стануть для них більш посильними. Держава певним чином субсидіювати переселенцям як сплату першого внеску, так і відсоткової ставки. Так, держава бере на себе сплату 70% першого внеску. Але є одна умова - житло має бути не дорожчим за 2 млн гривень. Крім цього, держава бере на себе сплату 70% відсоткової ставки у перший рік участі у програмі. Але також є умова - не більше 150 тис. гривень загального розміру річного платежу. Також держава бере на себе зобовʼязання по сплаті 40 тис гривень як разової комісії банку на надання кредиту, зборів та страхових платежів за кредитом

- розповіла Шуляк.

Вона навела розрахунки: перший внесок у розмірі 20% для житла, яке коштує 2 млн гривень, становить 400 тис. гривень. Але якщо держава сплатить 70% з них, для ВПО перший внесок становитиме 120 тис. гривень. Тобто, участь у програмі єОселя стане набагато доступнішою. 

Уряд продовжив виплати ВПО ще на 6 місяців26.08.25, 21:59 • 3555 переглядiв

Ми вже бачимо, наскільки позитивно зміни у програмі впливають на участь у ній переселенців. Так, станом на кінець 2024 року, скористатися єОселею змогли лише 340 переселенців. Станом на зараз - більше ніж 800. Це стало наслідком, у тому числі зниження віку житла, яке переселенці можуть придбати за допомогою єОселя. Це була наша рекомендація уряду, яку ми сформулювати за підсумками проведених нами масштабних публічних консультацій, які показали, що обмеження віку житла, яке переселенці можуть купити за єОселею, вкрай негативно впливає на їх можливості це зробити. Купувати житло у новобудовах - житла віком до 3 років, є можливість далеко не у всіх. Особливо, якщо врахувати, що такого житла у регіонах майже немає. Тому ми наполягли на збільшенні віку такого житла - до 10 років. Як бачимо, це спрацювало позитивно. Відтак, переконана, що спрацюють позитивно і зміни у програмі, які відбулися 10 вересня

- додає Шуляк.

За її словами, допомога надається тим ВПО, або громадянам,  які зареєстровані на прифронтових територіях,  які ще не мають власного житла, тобто не мають права власності на житлові об’єкти нерухомого майна, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Виключення - житло, розташоване на територіях активних бойових дій, або на тимчасово окупованих. Крім того, державна допомога не надається, якщо громадянин продавав житло протягом 3 років до дати подання заяви на неї.

Державна допомога виплачується через банки, з якими Укрфінжитло укладено відповідні генеральні договори, за умови сплати особою 30% розміру першого внеску.

Мінсоцполітики запускає нові механізми підтримки маломобільних ВПО: що відомо30.08.25, 20:39 • 4695 переглядiв

Вона розповіла, що для того, щоб подати заяву, потрібно:

  • щоб громадянин був офіційно зареєстрований як ВПО - стояв на обліку внутрішньо переміщених осіб або за умови реєстрації місця проживання на прифронтових територіях;
    • підтвердити відсутність у власності житлової нерухомості, окрім випадків, якщо житло у власності є, але воно розташоване на ТОТ або знаходиться на прифронтових територіях; 
      • підтвердити, що протягом останніх 3 років особа не продавала житло на підконтрольній Україні території.

        Далі банк, з яким Укрфінжитло укладав генеральну угоду, щотижня формує та передає в Пенсійний фонд відомості про осіб, які подали заяви. Пенсійний фонд їх перевіряє. Якщо вони підпадають під умови програми, ПФУ передає ці дані банку. Далі ПФУ та банк укладає договір про надання громадянину такої допомоги. Важливо зазначити, що ця допомога здійснюється в порядку черговості подання заяв в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік

        - зазначила нардеп.

        Субсидія на оренду житла для переселенців: який середній розмір та як оформити04.06.25, 16:05 • 30570 переглядiв

        Вона наголошує, що кожне спрощення умов програми веде до збільшення кількості громадян, які беруть участь у ній. Умови участі у програмі постійно переглядають. Зокрема, наприкінці 2024 року молоді віком до 26 років дозволили купувати житло за програмою за умови сплати першого внеску у 10% вартості житла. Загалом у перший рік роботи - станом на кінець 2023 року (програму запущено наприкінці 2022 року) було видано 5855 кредитів. Станом на зараз - майже 20 тис кредитів. 

        Державна допомога надається за рахунок коштів державного бюджету, а також міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, коштів місцевих бюджетів. Важливо, що Уряд регулярно докапіталізовує Укрфінжитло, яка є оператором програми єОселя. Наприклад, на 2025 рік компанію докапіталізувати на 20 млрд гривень

        - каже нардеп.

        Подача заявок

        Процедуру подачі документів вже максимально спростили, завдяки використанню цифрових інструменті. Щоб подати заявку, потрібно відкрити мобільний застосунок "Дія", перейти в розділ "Послуги", вибрати "єОселя" та заповнити онлайн-анкету, вказавши інформацію про себе, членів сім'ї та доходи. Після заповнення заявки та підписання її "ДіяПідписом", громадянин отримує пропозиції від банків-партнерів, обирає найкращу для себе, надає документи банку для перевірки, після схвального рішення обирає житло та укладає договори купівлі-продажу та іпотечний договір

        - додає Шуляк.

        Виплати пенсій українцям за кордоном, ВПО і на ТОТ: Омбудсман пояснив новий механізм14.04.25, 14:17 • 12512 переглядiв

        Павло Башинський

