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Субсидія на оренду житла для переселенців: який середній розмір та як оформити

Київ • УНН

 • 11948 перегляди

На кінець травня 2025 року 44 сім'ї ВПО отримали субсидію на оренду житла, в середньому 5 722 грн. Для отримання потрібно подати договір оренди та заяву до ПФУ або ЦНАП.

Субсидія на оренду житла для переселенців: який середній розмір та як оформити

На кінець травня 44 родинам внутрішньо переміщених осіб призначено субсидію на найм житла. Середній розмір призначених субсидій становить 5 722,01 гривень. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит у Мінсоцполітики.

Станом на 29 травня 2025 року загальна кількість родин ВПО, яким призначено субсидію на найм житла – 44 родини ВПО

- йдеться у відповіді на запит.

В міністерстві зазначають, що щодня до органів Пенсійного фонду України та Мінсоцполітики звертаються кілька сотень громадян, яким надаються роз’яснення щодо надання субсидії на найм житла.

"Таким чином, громадяни ще вивчають новий інструмент державної підтримки, а Мінсоцполітики активно проводить інформаційно-роз’яснювальну кампанію, у тому числі серед учасників ринку нерухомості з метою збільшення пропозицій кількості житла для найму", - заявляють в міністерстві.

Хто може скористатися субсидією на оплату вартості або частини оренди житла

Повідомляється, що субсидія на найм житла надається всім ВПО, які набули відповідного статусу, починаючи з 2014 року, і відповідають таким критеріям:

⦁ перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані, згідно з переліком, затвердженим Мінрозвитку, і не мають у власності житла загальною площею понад 13,65 кв. м на особу на підконтрольній території України (крім територій, з яких вони перемістилися);

⦁ якщо їхнє житло знищене або пошкоджене до ступеня, непридатного для проживання, що підтверджено відповідними документами та внесено до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій.

Який розмір субсидії

Розмір субсидії визначається індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від:

⦁ рівня доходів родини;

⦁ кількості членів родини;

⦁ майнового стану;

⦁ вартості оренди житла в конкретному регіоні, що враховано відповідними коригувальними коефіцієнтами для регіону, де розташоване орендоване житло.

Субсидія на найм житла покриває витрати на оренду житлового приміщення (або його частини), що перевищують 20% сукупного доходу родини ВПО в межах встановлених соціальних нормативів. Станом на 29 травня 2025 середній розмір призначених субсидій на найм житла становить 5 722,01 гривень

- інформує Мінсоцполітики.

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Які потрібні документи для отримання субсидії на найм житла

Мінсоцполітики зазначає, що для отримання субсидії на найм житла ВПО подають наступні документи: договір найму житлового приміщення між наймодавцем та наймачем – ВПО, заяву за встановленою формою та інші документів (у разі потреби).

Бланки примірного договору та заяви доступні за посиланням

При цьому за наявності підписаного власного договору найму можна скористатися ним.

Зазначені документи подаються особисто наймачем та наймодавцем (який претендує на отримання компенсації податків) за їхнім вибором: до органів Пенсійного фонду України, зокрема, в разі надсилання їх в електронній формі (через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України з накладеними наймачем та наймодавцем електронними підписами), або до центрів надання адміністративних послуг

- пояснюють в Мінсоцполітики.

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Підстави, за наявності яких субсидія на найм житла не призначається, або припиняється

Перелік підстав, за наявності яких субсидія на найм житла не призначається, або припиняється, зокрема:

⦁ якщо хтось з членів родини придбав транспортний засіб, нерухомість, валюту, цінні папери або інші активи на суму понад 100 тис. грн. Адже новий інструмент, в першу чергу, спрямований на ВПО, які найбільше потребують фінансової підтримки;

⦁ у разі наявності житлової нерухомості на умовно безпечній території України, яка за площею перевищує встановлені норми (понад 13,65 кв. метра на одну особу або понад 35,22 кв. метра на домогосподарство), або депозитних коштів, облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. гривень;

⦁ якщо ВПО більше місяця не проживає у житлі, яке заявила як орендоване;

⦁ інші.

Мінсоцполітики наголошує, що відповідно до порядку № 1225 родина ВПО має обрати один із існуючих видів державної підтримки, який вважатиме найбільш прийнятним або вигіднішим для себе:

⦁ субсидію на найм житла;

⦁ компенсацію витрат власнику житла, який прихистив ВПО, відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 (зі змінами), детальніше про програму „Прихисток" можна дізнатись за посиланням

⦁ або допомогу на проживання відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332 (зі змінами).

Тобто ВПО, які претендують на субсидію на найм житла, мають можливість самостійно визначитися, який вид підтримки є для них оптимальним.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоЕкономікаНерухомість
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