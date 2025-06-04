Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

К концу мая 44 семьям внутренне перемещенных лиц назначена субсидия на наем жилья. Средний размер назначенных субсидий составляет 5 722,01 гривен. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Минсоцполитики.

По состоянию на 29 мая 2025 года общее количество семей ВПЛ, которым назначена субсидия на наем жилья – 44 семьи ВПЛ - говорится в ответе на запрос.

В министерстве отмечают, что ежедневно в органы Пенсионного фонда Украины и Минсоцполитики обращаются несколько сотен граждан, которым предоставляются разъяснения по предоставлению субсидии на наем жилья.

"Таким образом, граждане еще изучают новый инструмент государственной поддержки, а Минсоцполитики активно проводит информационно-разъяснительную кампанию, в том числе среди участников рынка недвижимости с целью увеличения предложений количества жилья для найма", - заявляют в министерстве.

Кто может воспользоваться субсидией на оплату стоимости или части аренды жилья

Сообщается, что субсидия на наем жилья предоставляется всем ВПЛ, которые приобрели соответствующий статус, начиная с 2014 года, и отвечают следующим критериям:

⦁ переместились с территорий, где ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы, согласно перечню, утвержденному Минразвития, и не имеют в собственности жилья общей площадью более 13,65 кв. м на человека на подконтрольной территории Украины (кроме территорий, с которых они переместились);

⦁ если их жилье уничтожено или повреждено до степени, непригодной для проживания, что подтверждено соответствующими документами и внесено в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий.

Какой размер субсидии

Размер субсидии определяется индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от:

⦁ уровня доходов семьи;

⦁ количества членов семьи;

⦁ имущественного положения;

⦁ стоимости аренды жилья в конкретном регионе, что учтено соответствующими корректирующими коэффициентами для региона, где расположено арендованное жилье.

Субсидия на наем жилья покрывает расходы на аренду жилого помещения (или его части), превышающие 20% совокупного дохода семьи ВПЛ в пределах установленных социальных нормативов. По состоянию на 29 мая 2025 средний размер назначенных субсидий на наем жилья составляет 5 722,01 гривен - информирует Минсоцполитики.

Перерасчет субсидий: как проверить обновленный размер выплат онлайн

Какие нужны документы для получения субсидии на наем жилья

Минсоцполитики отмечает, что для получения субсидии на наем жилья ВПЛ подают следующие документы: договор найма жилого помещения между наймодателем и нанимателем – ВПЛ, заявление по установленной форме и другие документы (в случае необходимости).

Бланки примерного договора и заявления доступны по ссылке.

При этом при наличии подписанного собственного договора найма можно воспользоваться им.

Указанные документы подаются лично нанимателем и наймодателем (который претендует на получение компенсации налогов) по их выбору: в органы Пенсионного фонда Украины, в частности, в случае отправки их в электронной форме (через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины с наложенными нанимателем и наймодателем электронными подписями), или в центры предоставления административных услуг - объясняют в Минсоцполитики.

Украина получит 50 млн евро на жилье для переселенцев: касается льготных ипотек под 3%

Основания, при наличии которых субсидия на наем жилья не назначается или прекращается

Перечень оснований, при наличии которых субсидия на наем жилья не назначается или прекращается, в частности:

⦁ если кто-то из членов семьи приобрел транспортное средство, недвижимость, валюту, ценные бумаги или другие активы на сумму более 100 тыс. грн. Ведь новый инструмент, в первую очередь, направлен на ВПЛ, которые больше всего нуждаются в финансовой поддержке;

⦁ в случае наличия жилой недвижимости на условно безопасной территории Украины, которая по площади превышает установленные нормы (более 13,65 кв. метра на одного человека или более 35,22 кв. метра на домохозяйство), или депозитных средств, облигаций внутреннего государственного займа на сумму более 100 тыс. гривен;

⦁ если ВПЛ больше месяца не проживает в жилье, которое заявила как арендованное;

⦁ другие.

Минсоцполитики отмечает, что в соответствии с порядком № 1225 семья ВПЛ должна выбрать один из существующих видов государственной поддержки, который будет считать наиболее приемлемым или выгодным для себя:

⦁ субсидию на наем жилья;

⦁ компенсацию расходов владельцу жилья, который приютил ВПЛ, в соответствии с Порядком компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.2022 № 333 (с изменениями), подробнее о программе „Прихисток" можно узнать по ссылке;

⦁ или помощь на проживание в соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 20.03.2022 № 332 (с изменениями).

То есть ВПЛ, которые претендуют на субсидию на наем жилья, имеют возможность самостоятельно определиться, какой вид поддержки является для них оптимальным.