Перерасчет субсидий: как проверить обновленный размер выплат онлайн
Киев • УНН
Пенсионный фонд перечислил субсидии домохозяйствам с измененным доходом. Проверить размер выплаты можно в личном кабинете на вебпортале ПФУ.
Обновленный размер субсидии можно проверить в личном кабинете. Для этого следует сделать ряд шагов.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики Украины.
Детали
В марте 2025 года размер назначенной жилищной субсидии был пересчитан при двух условиях:
- если среднемесячный совокупный доход домохозяйств уменьшился;
- или увеличился на 50%.
В Минсоцполитики отметили, что перерасчет произведен автоматически. Соответственно, в личном кабинете, на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда можно проверить обновленный размер выплаты.
Инструкция:
- Зайдите на вебпортал Фонда – www.portal.pfu.gov.ua;
- Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или “Дія.Підпису“;
- или ID.GOV.UA и зайдите в личный кабинет;
- В меню слева выберите рубрику “Моя субсидия“, зайдите в нее и ознакомьтесь с размером обновленной выплаты.
Напомним
УНН передавал, что Кабмин принял решение доначислить субсидии гражданам, которые не получили их из-за несвоевременно поданных данных.
Министерство социальной политики подтвердило возможность одновременного получения субсидий на аренду жилья и коммунальные услуги.
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