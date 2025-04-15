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Перерасчет субсидий: как проверить обновленный размер выплат онлайн

Киев • УНН

 • 6330 просмотра

Пенсионный фонд перечислил субсидии домохозяйствам с измененным доходом. Проверить размер выплаты можно в личном кабинете на вебпортале ПФУ.

Перерасчет субсидий: как проверить обновленный размер выплат онлайн

Обновленный размер субсидии можно проверить в личном кабинете. Для этого следует сделать ряд шагов.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики Украины.

Детали

В марте 2025 года размер назначенной жилищной субсидии был пересчитан при двух условиях:

  • если среднемесячный совокупный доход домохозяйств уменьшился;
    • или увеличился на 50%.

      В Минсоцполитики отметили, что перерасчет произведен автоматически. Соответственно, в личном кабинете, на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда можно проверить обновленный размер выплаты.

      Инструкция:

      • Зайдите на вебпортал Фонда – www.portal.pfu.gov.ua;
        • Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или “Дія.Підпису“;
          • или ID.GOV.UA и зайдите в личный кабинет;
            • В меню слева выберите рубрику “Моя субсидия“, зайдите в нее и ознакомьтесь с размером обновленной выплаты.

              Напомним

              УНН передавал, что Кабмин принял решение доначислить субсидии гражданам, которые не получили их из-за несвоевременно поданных данных.

              Министерство социальной политики подтвердило возможность одновременного получения субсидий на аренду жилья и коммунальные услуги.

              Субсидия на дрова и уголь: кто может получить и как оформить30.01.25, 16:22 • 38864 просмотра

              Игорь Тележников

              Игорь Тележников

              Недвижимость
              Министерство социальной политики Украины
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