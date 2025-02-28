Кабмін донарахує субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані - Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив рішення, за яким уряд донарахує субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Продовжуємо прийом заявок для отримання субсидії на оренду житла для ВПО. Цієї весни також плануємо запроваджувати нові програми і розширювати наявну соціальну підтримку для українських родин. (...) Сьогодні ухвалюємо рішення, за яким донарахуємо субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані. Це особливо стосується ситуації, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подавали інформацію із затримкою або взагалі не подали - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд також врегульовує питання по субсидіях на оренду житла для ВПО.

Внесемо технічні зміни, які дозволять внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах - додав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що відповідні зміни були внесені до порядку призначення житлових субсидій в частині надання можливості громадянам, які через несвоєчасне подання відомостей, необхідних для призначення житлової субсидії, не отримали кошти субсидії для оплати відповідних рахунків за спожиті послуги, отримати передбачені їм виплати.

Передбачено можливість таким громадянам самостійно надати відомості до органу Пенсійного фонду України, необхідні для призначення житлової субсидії (зокрема, чеки, квитанції або інші документи, що підтверджують надання домогосподарству житлово-комунальних послуг та проведення особою платежів за них) - повідомив Мельничук.

Він зазначив, що органи ПФУ можуть на основі наданих заявником відомостей призначити або перерахувати розмір житлової субсидії на відповідну послугу, якщо ця послуга одна із набору житлово-комунальних послуг, на підставі яких проводився загальний розрахунок розміру житлової субсидії.

Окрім того, було уточнено території, на яких внутрішньо переміщені особи можуть орендувати житло, - вся територія України, за винятком тих, що включені до переліку територій активних бойових дій або тимчасово окупованих рф, затвердженого Мінреінтеграцїі, та для яких не встановлено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації.

Нагадаємо

Пенсії зростуть на 11,5% для 10 млн пенсіонерів, а ціни на 200 популярних ліків знизяться до 50%. Автоматично продовжаться виплати для 1,2 млн ВПО та врегулюються питання субсидій.