Кабмин доначислит субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных - Шмыгаль
Киев • УНН
Кабмин принял решение доначислить субсидии гражданам, которые не получили их из-за несвоевременно поданных данных. Изменения также касаются субсидий на аренду жилья для ВПЛ в Харькове и Сумах.
Кабинет министров принял решение, по которому правительство доначислит субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
Продолжаем прием заявок для получения субсидии на аренду жилья для ВПЛ. Этой весной также планируем вводить новые программы и расширять существующую социальную поддержку для украинских семей. (...) Сегодня принимаем решение, по которому доначислим субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных. Это особенно касается ситуации, когда люди живут в ОСМД, и поставщики услуг подавали информацию с задержкой или вообще не подали
По его словам, правительство также урегулирует вопрос по субсидиям на аренду жилья для ВПЛ.
Внесем технические изменения, которые позволят внутренне перемещенным лицам получать такую субсидию за аренду жилья в Харькове и Сумах
Дополнение
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что соответствующие изменения были внесены в порядок назначения жилищных субсидий в части предоставления возможности гражданам, которые из-за несвоевременного представления сведений, необходимых для назначения жилищной субсидии, не получили средства субсидии для оплаты соответствующих счетов за потребленные услуги, получить предусмотренные им выплаты.
Предусмотрена возможность таким гражданам самостоятельно предоставить сведения в орган Пенсионного фонда Украины, необходимые для назначения жилищной субсидии (в частности, чеки, квитанции или другие документы, подтверждающие предоставление домохозяйству жилищно-коммунальных услуг и проведения лицом платежей за них)
Он отметил, что органы ПФУ могут на основе предоставленных заявителем сведений назначить или пересчитать размер жилищной субсидии на соответствующую услугу, если эта услуга одна из набора жилищно-коммунальных услуг, на основании которых проводился общий расчет размера жилищной субсидии.
Кроме того, были уточнены территории, на которых внутренне перемещенные лица могут арендовать жилье, - вся территория Украины, за исключением тех, которые включены в перечень территорий активных боевых действий или временно оккупированных РФ, утвержденного Минреинтеграции, и для которых не установлена дата завершения боевых действий или временной оккупации.
Напомним,
Пенсии вырастут на 11,5% для 10 млн пенсионеров, а цены на 200 популярных лекарств снизятся до 50%. Автоматически продолжатся выплаты для 1,2 млн ВПЛ и урегулируются вопросы субсидий.