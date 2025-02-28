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Кабмин доначислит субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 19189 просмотра

Кабмин принял решение доначислить субсидии гражданам, которые не получили их из-за несвоевременно поданных данных. Изменения также касаются субсидий на аренду жилья для ВПЛ в Харькове и Сумах.

Кабмин доначислит субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных - Шмыгаль

Кабинет министров принял решение, по которому правительство доначислит субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Продолжаем прием заявок для получения субсидии на аренду жилья для ВПЛ. Этой весной также планируем вводить новые программы и расширять существующую социальную поддержку для украинских семей. (...) Сегодня принимаем решение, по которому доначислим субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных. Это особенно касается ситуации, когда люди живут в ОСМД, и поставщики услуг подавали информацию с задержкой или вообще не подали

- сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство также урегулирует вопрос по субсидиям на аренду жилья для ВПЛ.

Внесем технические изменения, которые позволят внутренне перемещенным лицам получать такую субсидию за аренду жилья в Харькове и Сумах

- добавил Шмыгаль. 

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что соответствующие изменения были внесены в порядок назначения жилищных субсидий в части предоставления возможности гражданам, которые из-за несвоевременного представления сведений, необходимых для назначения жилищной субсидии, не получили средства субсидии для оплаты соответствующих счетов за потребленные услуги, получить предусмотренные им выплаты.

Предусмотрена возможность таким гражданам самостоятельно предоставить сведения в орган Пенсионного фонда Украины, необходимые для назначения жилищной субсидии (в частности, чеки, квитанции или другие документы, подтверждающие предоставление домохозяйству жилищно-коммунальных услуг и проведения лицом платежей за них)

- сообщил Мельничук.

Он отметил, что органы ПФУ могут на основе предоставленных заявителем сведений назначить или пересчитать размер жилищной субсидии на соответствующую услугу, если эта услуга одна из набора жилищно-коммунальных услуг, на основании которых проводился общий расчет размера жилищной субсидии.

Кроме того, были уточнены территории, на которых внутренне перемещенные лица могут арендовать жилье, - вся территория Украины, за исключением тех, которые включены в перечень территорий активных боевых действий или временно оккупированных РФ, утвержденного Минреинтеграции, и для которых не установлена дата завершения боевых действий или временной оккупации.

Напомним,

Пенсии вырастут на 11,5% для 10 млн пенсионеров, а цены на 200 популярных лекарств снизятся до 50%. Автоматически продолжатся выплаты для 1,2 млн ВПЛ и урегулируются вопросы субсидий.

Павел Башинский

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