Кабмин доначислит субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных - Шмыгаль

Кабинет министров принял решение, по которому правительство доначислит субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Продолжаем прием заявок для получения субсидии на аренду жилья для ВПЛ. Этой весной также планируем вводить новые программы и расширять существующую социальную поддержку для украинских семей. (...) Сегодня принимаем решение, по которому доначислим субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных. Это особенно касается ситуации, когда люди живут в ОСМД, и поставщики услуг подавали информацию с задержкой или вообще не подали