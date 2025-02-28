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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Пенсії зростуть для майже 10 млн пенсіонерів: Шмигаль розповів про зміни з 1 березня

Київ • УНН

 • 34880 перегляди

Пенсії зростуть на 11,5% для 10 млн пенсіонерів, а ціни на 200 популярних ліків знизяться до 50%. Автоматично продовжаться виплати для 1,2 млн ВПО та врегулюються питання субсидій.

Пенсії зростуть для майже 10 млн пенсіонерів: Шмигаль розповів про зміни з 1 березня

Пенсії з 1 березня зростуть на 11,5% для майже 10 млн пенсіонерів, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду у соцмережах, розповівши і про інші зміни з 1 березня, пише УНН.

Завтра розпочинаємо індексацію пенсій. Зростання буде на 11,5% для майже 10 млн пенсіонерів

- написав Шмигаль.

Які ще зміни з 1 березня

  • Ціни на ліки. Зі слів Шмигаля, також з 1 березня почнеться зниження цін на 100 найбільш популярних ліків. Крім того, є домовленість з українськими фармацевтичними компаніями про зниження цін ще на 100 медичних препаратів. Ціни зменшаться від 10 до 50%.
    • Автоматичне продовження виплат на проживання переселенцям. З 1 березня, за даними Шмигаля, автоматично продовжать виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб. "Ті, хто їх отримує зараз, будуть отримувати їх автоматично наступні шість місяців. Мова йде про 1,2 млн ВПО", - вказав він.

      Які ще зміни вносить уряд

      • Субсидії. "Сьогодні ухвалюємо рішення, за яким донарахуємо субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані. Це особливо стосується ситуації, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подали інформацію із затримкою або взагалі не подали", - вказав очільник уряду.
        • Субсидії на оренду житла для ВПО. "Також врегулюємо питання по субсидіях на оренду житла для ВПО. Вносимо технічні зміни, які дозволять внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах", - написав Шмигаль.

          Українці сплатили 65 млн грн добровільних внесків для пенсій17.02.25, 13:22 • 25072 перегляди

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          СуспільствоЕкономікаЗдоров'я
          Україна
          Денис Шмигаль
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