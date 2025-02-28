Пенсії зростуть для майже 10 млн пенсіонерів: Шмигаль розповів про зміни з 1 березня

Пенсії з 1 березня зростуть на 11,5% для майже 10 млн пенсіонерів, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду у соцмережах, розповівши і про інші зміни з 1 березня, пише УНН.

Завтра розпочинаємо індексацію пенсій. Зростання буде на 11,5% для майже 10 млн пенсіонерів - написав Шмигаль.

Які ще зміни з 1 березня

Ціни на ліки. Зі слів Шмигаля, також з 1 березня почнеться зниження цін на 100 найбільш популярних ліків. Крім того, є домовленість з українськими фармацевтичними компаніями про зниження цін ще на 100 медичних препаратів. Ціни зменшаться від 10 до 50%.

Автоматичне продовження виплат на проживання переселенцям. З 1 березня, за даними Шмигаля, автоматично продовжать виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб. "Ті, хто їх отримує зараз, будуть отримувати їх автоматично наступні шість місяців. Мова йде про 1,2 млн ВПО", - вказав він.

Які ще зміни вносить уряд

Субсидії . "Сьогодні ухвалюємо рішення, за яким донарахуємо субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані. Це особливо стосується ситуації, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подали інформацію із затримкою або взагалі не подали", - вказав очільник уряду.

. "Сьогодні ухвалюємо рішення, за яким донарахуємо субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані. Це особливо стосується ситуації, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подали інформацію із затримкою або взагалі не подали", - вказав очільник уряду. Субсидії на оренду житла для ВПО. "Також врегулюємо питання по субсидіях на оренду житла для ВПО. Вносимо технічні зміни, які дозволять внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах", - написав Шмигаль.

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