Пенсії зростуть для майже 10 млн пенсіонерів: Шмигаль розповів про зміни з 1 березня
Київ • УНН
Пенсії зростуть на 11,5% для 10 млн пенсіонерів, а ціни на 200 популярних ліків знизяться до 50%. Автоматично продовжаться виплати для 1,2 млн ВПО та врегулюються питання субсидій.
Пенсії з 1 березня зростуть на 11,5% для майже 10 млн пенсіонерів, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду у соцмережах, розповівши і про інші зміни з 1 березня, пише УНН.
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Які ще зміни з 1 березня
- Ціни на ліки. Зі слів Шмигаля, також з 1 березня почнеться зниження цін на 100 найбільш популярних ліків. Крім того, є домовленість з українськими фармацевтичними компаніями про зниження цін ще на 100 медичних препаратів. Ціни зменшаться від 10 до 50%.
- Автоматичне продовження виплат на проживання переселенцям. З 1 березня, за даними Шмигаля, автоматично продовжать виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб. "Ті, хто їх отримує зараз, будуть отримувати їх автоматично наступні шість місяців. Мова йде про 1,2 млн ВПО", - вказав він.
Які ще зміни вносить уряд
- Субсидії. "Сьогодні ухвалюємо рішення, за яким донарахуємо субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані. Це особливо стосується ситуації, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подали інформацію із затримкою або взагалі не подали", - вказав очільник уряду.
- Субсидії на оренду житла для ВПО. "Також врегулюємо питання по субсидіях на оренду житла для ВПО. Вносимо технічні зміни, які дозволять внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах", - написав Шмигаль.
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