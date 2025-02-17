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Українці сплатили 65 млн грн добровільних внесків для пенсій

Українці сплатили 65 млн грн добровільних внесків для пенсій

Київ • УНН

 • 25047 перегляди

За 2023-2024 роки українці перерахували 64,8 млн грн добровільних страхових внесків до Пенсійного фонду. Ця можливість дозволяє збільшити страховий стаж та майбутні пенсійні виплати.

Українці перерахували майже 65 млн грн добровільних страхових внесків до Пенсійного фонду, що дозволяє збільшити страховий стаж та майбутні пенсійні виплати, повідомили у Мінсоцполітики у понеділок, пише УНН.

64,8 млн грн добровільних страхових внесків сплатили українці за 2023-2024 роки

- повідомили у міністерстві.

Внески внесено з моменту запровадження такої можливості.

Такі внески можна сплачувати як за себе, так і за інших осіб. Щоб зробити це, не потрібно відвідувати державні установи і укладати паперові договори, все можна зробити не виходячи з дому, онлайн, зазначили у міністерстві. "Можливість відкрита для кожного", - наголосили у Мінсоцполітики.

Наприклад, як зазначається, багато хто з ФОП, які мають достатній дохід, сплачують мінімальний ЄСВ, і як наслідок при досягненні пенсійного віку стикаються з тим, що їх пенсія - дуже низька. Щоб забезпечити собі вищу пенсію, можна скористатися опцією сплати добровільних внесків.

"Розмір пенсії напряму залежить від офіційного заробітку, точніше від того, який розмір єдиного внеску ви сплачуєте протягом свого професійного життя", - зауважили у Мінсоцполітики.

Доповнення

У березні 2023 року українці отримали можливість сплачувати до Пенсійного фонду добровільні страхові внески і тим самим збільшити страховий стаж. Як результат, це дає можливість отримати більші пенсійні виплати при виході на пенсію.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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