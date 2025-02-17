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Украинцы уплатили 65 млн грн добровольных взносов для пенсий

Украинцы уплатили 65 млн грн добровольных взносов для пенсий

Киев  •  УНН

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За 2023-2024 годы украинцы перечислили 64,8 млн грн добровольных страховых взносов в Пенсионный фонд. Эта возможность позволяет увеличить страховой стаж и будущие пенсионные выплаты.

Украинцы перечислили почти 65 млн грн добровольных страховых взносов в Пенсионный фонд, что позволяет увеличить страховой стаж и будущие пенсионные выплаты, сообщили в Минсоцполитики в понедельник, пишет УНН.

64,8 млн грн добровольных страховых взносов уплатили украинцы за 2023-2024 годы

- сообщили в министерстве.

Взносы внесены с момента введения такой возможности.

Такие взносы можно платить как за себя, так и за других лиц. Чтобы сделать это, не нужно посещать государственные учреждения и заключать бумажные договоры, все можно сделать не выходя из дома, онлайн, отметили в министерстве. "Возможность открыта для каждого", - указали в Минсоцполитики.

Например, как отмечается, многие из ФЛП, которые имеют достаточный доход, платят минимальный ЕСВ, и как следствие при достижении пенсионного возраста сталкиваются с тем, что их пенсия - очень низкая. Чтобы обеспечить себе более высокую пенсию, можно воспользоваться опцией уплаты добровольных взносов.

"Размер пенсии напрямую зависит от официального заработка, точнее от того, какой размер единого взноса вы платите в течение своей профессиональной жизни", - отметили в Минсоцполитики.

Дополнение

В марте 2023 года украинцы получили возможность платить в Пенсионный фонд добровольные страховые взносы и тем самым увеличить страховой стаж. Как результат, это дает возможность получить большие пенсионные выплаты при выходе на пенсию.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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