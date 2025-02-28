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Пенсии вырастут для почти 10 млн пенсионеров: Шмыгаль рассказал об изменениях с 1 марта

Киев • УНН

 • 34874 просмотра

Пенсии вырастут на 11,5% для 10 млн пенсионеров, а цены на 200 популярных лекарств снизятся до 50%. Автоматически продолжатся выплаты для 1,2 млн ВПЛ и урегулируются вопросы субсидий.

Пенсии вырастут для почти 10 млн пенсионеров: Шмыгаль рассказал об изменениях с 1 марта

Пенсии с 1 марта вырастут на 11,5% для почти 10 млн пенсионеров, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства в соцсетях, рассказав и о других изменениях с 1 марта, пишет УНН.

Завтра начинаем индексацию пенсий. Рост будет на 11,5% для почти 10 млн пенсионеров

- написал Шмыгаль.

Какие еще изменения с 1 марта

  • Цены на лекарства. По словам Шмыгаля, также с 1 марта начнется снижение цен на 100 наиболее популярных лекарств. Кроме того, есть договоренность с украинскими фармацевтическими компаниями о снижении цен еще на 100 медицинских препаратов. Цены уменьшатся от 10 до 50%.
  • Автоматическое продление выплат на проживание переселенцам. С 1 марта, по данным Шмыгаля, автоматически продлят выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц. «Те, кто их получает сейчас, будут получать их автоматически следующие шесть месяцев. Речь идет о 1,2 млн ВПЛ», - указал он.

Какие еще изменения вносит правительство

  • Субсидии. «Сегодня принимаем решение, по которому доначислим субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных. Это особенно касается ситуации, когда люди живут в ОСМД, и поставщики услуг подали информацию с задержкой или вообще не подали», - указал глава правительства.
  • Субсидии на аренду жилья для ВПЛ. «Также урегулируем вопрос по субсидиям на аренду жилья для ВПЛ. Вносим технические изменения, которые позволят внутренне перемещенным лицам получать такую субсидию за аренду жилья в Харькове и Сумах», - написал Шмыгаль.

Украинцы уплатили 65 млн грн добровольных взносов для пенсий17.02.25, 13:22 • 25070 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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