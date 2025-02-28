Пенсии вырастут для почти 10 млн пенсионеров: Шмыгаль рассказал об изменениях с 1 марта
Киев • УНН
Пенсии вырастут на 11,5% для 10 млн пенсионеров, а цены на 200 популярных лекарств снизятся до 50%. Автоматически продолжатся выплаты для 1,2 млн ВПЛ и урегулируются вопросы субсидий.
Пенсии с 1 марта вырастут на 11,5% для почти 10 млн пенсионеров, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства в соцсетях, рассказав и о других изменениях с 1 марта, пишет УНН.
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Какие еще изменения с 1 марта
- Цены на лекарства. По словам Шмыгаля, также с 1 марта начнется снижение цен на 100 наиболее популярных лекарств. Кроме того, есть договоренность с украинскими фармацевтическими компаниями о снижении цен еще на 100 медицинских препаратов. Цены уменьшатся от 10 до 50%.
- Автоматическое продление выплат на проживание переселенцам. С 1 марта, по данным Шмыгаля, автоматически продлят выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц. «Те, кто их получает сейчас, будут получать их автоматически следующие шесть месяцев. Речь идет о 1,2 млн ВПЛ», - указал он.
Какие еще изменения вносит правительство
- Субсидии. «Сегодня принимаем решение, по которому доначислим субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных. Это особенно касается ситуации, когда люди живут в ОСМД, и поставщики услуг подали информацию с задержкой или вообще не подали», - указал глава правительства.
- Субсидии на аренду жилья для ВПЛ. «Также урегулируем вопрос по субсидиям на аренду жилья для ВПЛ. Вносим технические изменения, которые позволят внутренне перемещенным лицам получать такую субсидию за аренду жилья в Харькове и Сумах», - написал Шмыгаль.
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