Перерахунок субсидій: як перевірити оновлений розмір виплат онлайн

Оновлений розмір субсидії можна перевірити в особистому кабінеті. Для цього слід зробити низку кроків.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики України.

Деталі

У березні 2025 року розмір призначеної житлової субсидії було перераховано при двох умовах:

якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарств зменшився;

або збільшився на 50%.

У Мінсоцполітики зауважили, що перерахунок проведено автоматично. Відповідно, в особистому кабінеті, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду можна перевірити оновлений розмір виплати.

Інструкція:

Зайдіть на вебпортал Фонду – www.portal.pfu.gov.ua;

Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або “Дія.Підпису“;

або ID.GOV.UA та зайдіть в особистий кабінет;

У меню ліворуч оберіть рубрику “Моя субсидія“, зайдіть в неї та ознайомтесь із розміром оновленої виплати.

Нагадаємо

УНН передавав, що Кабмін ухвалив рішення донарахувати субсидії громадянам, які не отримали їх через несвоєчасно подані дані.



Міністерство соціальної політики підтвердило можливість одночасного отримання субсидій на оренду житла та комунальні послуги.

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