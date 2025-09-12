$41.310.10
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится

Киев • УНН

 • 538 просмотра

С 10 сентября обновлен механизм программы єОселя, предусматривающий компенсации от государства для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов. Государство будет субсидировать 70% первого взноса и 70% процентной ставки в первый год, а также 40 тыс. гривен разовой комиссии банка.

В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится

С 10 сентября в рамках комплексной программы поддержки прифронтовых регионов заработал обновленный механизм программы еОселя. Речь идет о компенсациях от государства для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов. В комментарии УНН глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп Елена Шуляк рассказала, что меняется для ВПЛ.

Что такое программа еОселя и условия программы

Программа еОселя — это государственная программа льготного ипотечного кредитования, главная цель которой заключается в обеспечении доступного жилья для украинцев.

Участие в программе могут принять граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет, если они не имеют собственного жилья, или оно меньше 52,5 м² + 21 м² на каждого последующего члена семьи дополнительно, расположено в районе боевых действий или на временно оккупированной территории.

Программа предусматривает льготную ставку на первые 10 лет — 3% или 7%, льготная ставка с 11-го года — 6% или 10%. Максимальный срок кредита — 20 лет, минимальный первоначальный взнос — от 20% и 10% для молодежи.

В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: что нужно знать10.09.25, 12:13 • 6862 просмотра

Изменения в еОселя с 10 сентября: что нового

Как рассказала Елена Шуляк, государство рассчитывает, что результатом изменений в программе еОселя, которые станут возможными благодаря Постановлению №988 Кабинета министров, количество ВПЛ, которые смогут приобрести с ее помощью жилье, может вырасти.

Дело в том, что ранее возможность участия переселенцев в программе была значительно ограничена из-за неподъемных с финансовой точки зрения условий участия — уплата 20% стоимости жилья в качестве первого взноса и 7% кредитной ставки. Но теперь эти условия станут для них более посильными. Государство определенным образом субсидирует переселенцам как уплату первого взноса, так и процентной ставки. Так, государство берет на себя уплату 70% первого взноса. Но есть одно условие — жилье должно быть не дороже 2 млн гривен. Кроме этого, государство берет на себя уплату 70% процентной ставки в первый год участия в программе. Но также есть условие — не более 150 тыс. гривен общего размера годового платежа. Также государство берет на себя обязательства по уплате 40 тыс. гривен в качестве разовой комиссии банку на предоставление кредита, сборов и страховых платежей по кредиту

— рассказала Шуляк.

Она привела расчеты: первый взнос в размере 20% для жилья, которое стоит 2 млн гривен, составляет 400 тыс. гривен. Но если государство оплатит 70% из них, для ВПЛ первый взнос составит 120 тыс. гривен. То есть, участие в программе еОселя станет намного доступнее.

Правительство продлило выплаты ВПЛ еще на 6 месяцев26.08.25, 21:59 • 3555 просмотров

Мы уже видим, насколько положительно изменения в программе влияют на участие в ней переселенцев. Так, по состоянию на конец 2024 года, воспользоваться еОселей смогли лишь 340 переселенцев. По состоянию на сейчас — более 800. Это стало следствием, в том числе снижения возраста жилья, которое переселенцы могут приобрести с помощью еОселя. Это была наша рекомендация правительству, которую мы сформулировали по итогам проведенных нами масштабных публичных консультаций, которые показали, что ограничение возраста жилья, которое переселенцы могут купить по еОселе, крайне негативно влияет на их возможности это сделать. Покупать жилье в новостройках — жилья возрастом до 3 лет, есть возможность далеко не у всех. Особенно, если учесть, что такого жилья в регионах почти нет. Поэтому мы настояли на увеличении возраста такого жилья — до 10 лет. Как видим, это сработало положительно. Следовательно, убеждена, что сработают положительно и изменения в программе, которые произошли 10 сентября

— добавляет Шуляк.

По ее словам, помощь предоставляется тем ВПЛ, или гражданам, которые зарегистрированы на прифронтовых территориях, которые еще не имеют собственного жилья, то есть не имеют права собственности на жилые объекты недвижимого имущества, зарегистрированные в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Исключение — жилье, расположенное на территориях активных боевых действий, или на временно оккупированных. Кроме того, государственная помощь не предоставляется, если гражданин продавал жилье в течение 3 лет до даты подачи заявления на нее.

Государственная помощь выплачивается через банки, с которыми Укрфинжилье заключило соответствующие генеральные договоры, при условии уплаты лицом 30% размера первого взноса.

Минсоцполитики запускает новые механизмы поддержки маломобильных ВПЛ: что известно30.08.25, 20:39 • 4695 просмотров

Она рассказала, что для того, чтобы подать заявление, нужно:

  • чтобы гражданин был официально зарегистрирован как ВПЛ — состоял на учете внутренне перемещенных лиц или при условии регистрации места жительства на прифронтовых территориях;
    • подтвердить отсутствие в собственности жилой недвижимости, кроме случаев, если жилье в собственности есть, но оно расположено на ТОТ или находится на прифронтовых территориях;
      • подтвердить, что в течение последних 3 лет лицо не продавало жилье на подконтрольной Украине территории.

        Далее банк, с которым Укрфинжилье заключало генеральное соглашение, еженедельно формирует и передает в Пенсионный фонд сведения о лицах, подавших заявления. Пенсионный фонд их проверяет. Если они подпадают под условия программы, ПФУ передает эти данные банку. Далее ПФУ и банк заключают договор о предоставлении гражданину такой помощи. Важно отметить, что эта помощь осуществляется в порядке очередности подачи заявлений в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год

        — отметила нардеп.

        Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить04.06.25, 16:05 • 30570 просмотров

        Она подчеркивает, что каждое упрощение условий программы ведет к увеличению количества граждан, участвующих в ней. Условия участия в программе постоянно пересматриваются. В частности, в конце 2024 года молодежи в возрасте до 26 лет разрешили покупать жилье по программе при условии уплаты первого взноса в 10% стоимости жилья. В целом в первый год работы — по состоянию на конец 2023 года (программа запущена в конце 2022 года) было выдано 5855 кредитов. По состоянию на сейчас — почти 20 тыс. кредитов.

        Государственная помощь предоставляется за счет средств государственного бюджета, а также международной технической помощи, благотворительной помощи, средств местных бюджетов. Важно, что Правительство регулярно докапитализирует Укрфинжилье, которая является оператором программы еОселя. Например, на 2025 год компанию докапитализировали на 20 млрд гривен

        — говорит нардеп.

        Подача заявок

        Процедуру подачи документов уже максимально упростили, благодаря использованию цифровых инструментов. Чтобы подать заявку, нужно открыть мобильное приложение "Дія", перейти в раздел "Услуги", выбрать "еОселя" и заполнить онлайн-анкету, указав информацию о себе, членах семьи и доходах. После заполнения заявки и подписания ее "ДіяПідписом", гражданин получает предложения от банков-партнеров, выбирает лучшее для себя, предоставляет документы банку для проверки, после одобрительного решения выбирает жилье и заключает договоры купли-продажи и ипотечный договор

        — добавляет Шуляк.

        Выплаты пенсий украинцам за границей, ВПЛ и на ВОТ: Омбудсман объяснил новый механизм14.04.25, 14:17 • 12512 просмотров

        Павел Башинский

        ОбществоЭкономикапубликации
        Пенсионный фонд Украины
        Елена Шуляк
        благотворительность
        Украина