Правительство продлило выплаты ВПЛ еще на 6 месяцев
Киев • УНН
Кабинет министров продлил выплаты внутренне перемещенным лицам еще на 6 месяцев для уязвимых категорий. Изменения касаются оформления справок, выплат детям-сиротам и требований по пребыванию за границей.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Кабмин внес изменения в порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, а также в порядок выплат помощи.
Продлена выплата помощи на проживание внутренне перемещенным лицам на следующий шестимесячный период для особо уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц. Предусмотрено удостоверение личной подписью заявителей, что указанные в заявлении о постановке на учет внутренне перемещенных лиц сведения являются достоверными, полными и точными. Предусмотрено назначение помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, а именно детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно или постоянно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, независимо от наличия у них средств на депозитном счете более 100 тыс. гривен
Также уточнены требования к внутренне перемещенным лицам относительно срока их пребывания за границей и право на продолжение получения помощи на проживание.
Уточнено право на назначение помощи на проживание внутренне перемещенным лицам в зависимости от площади жилого помещения (части жилого помещения), которое находится в собственности внутренне перемещенного лица.
Напомним
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины планирует создать у себя департамент, который будет заниматься политикой внутренне перемещенных лиц. Это качественно повлияет на поддержку ВПЛ, поскольку координация этих политик с недавних пор передана Минсоцполитики. Сейчас, в условиях постоянных обстрелов на прифронтовых территориях, вопрос защиты внутренне перемещенных лиц и обеспечения им надлежащих социальных услуг - в приоритете.