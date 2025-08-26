Правительство продлило выплаты ВПЛ еще на 6 месяцев

Кабинет министров продлил выплаты уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) еще на 6 месяцев.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Как сообщил Мельничук, Кабмин внес изменения в порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, а также в порядок выплат помощи.

Продлена выплата помощи на проживание внутренне перемещенным лицам на следующий шестимесячный период для особо уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц. Предусмотрено удостоверение личной подписью заявителей, что указанные в заявлении о постановке на учет внутренне перемещенных лиц сведения являются достоверными, полными и точными. Предусмотрено назначение помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, а именно детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно или постоянно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, независимо от наличия у них средств на депозитном счете более 100 тыс. гривен