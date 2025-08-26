$41.430.15
Ексклюзив
17:12 • 22661 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 43314 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13 • 32618 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 87674 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 126164 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 119673 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 52115 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 149322 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 61968 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 55765 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
17:12 • 22668 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 26383 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 87682 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 119676 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 150135 перегляди
Уряд продовжив виплати ВПО ще на 6 місяців

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Кабінет міністрів продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам ще на 6 місяців для вразливих категорій. Зміни стосуються оформлення довідок, виплат дітям-сиротам та вимог щодо перебування за кордоном.

Уряд продовжив виплати ВПО ще на 6 місяців

Кабінет міністрів продовжив виплати вразливим категоріям внутрішньо переміщеним особам (ВПО) ще на 6 місяців.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, Кабмін вніс зміни до порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, а також до порядку виплат допомоги.

Продовжено виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам на наступний шестимісячний період для особливо вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб. Передбачено засвідчення особистим підписом заявників, що зазначені у заяві про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб відомості є достовірними, повними і точними. Передбачено призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, а саме дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово або постійно влаштовані в сімʼю родичів, знайомих, прийомну сімʼю або дитячий будинок сімейного типу, незалежно від наявності у них коштів на депозитному рахунку понад 100 тис. гривень

- повідомив Мельничук.

Також уточнено вимоги до внутрішньо переміщених осіб стосовно терміну перебування ними за кордоном та право на продовження отримання допомоги на проживання.

Уточнено право на призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам залежно від площі житлового приміщення (частини житлового приміщення), яке є у власності внутрішньо переміщеної особи.

Нагадаємо

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України планує створити в себе департамент, який буде займатися політикою внутрішньо переміщених осіб. Це якісно повпливає на підтримку ВПО, оскільки координація цих політик віднедавна передана Мінсоцполітики. Зараз, в умовах постійних обстрілів на прифронтових територіях, питання захисту внутрішньо переміщених осіб та забезпечення їм належних соціальних послуг - у пріоритеті. 

Павло Башинський

