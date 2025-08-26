Уряд продовжив виплати ВПО ще на 6 місяців

Кабінет міністрів продовжив виплати вразливим категоріям внутрішньо переміщеним особам (ВПО) ще на 6 місяців.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Як повідомив Мельничук, Кабмін вніс зміни до порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, а також до порядку виплат допомоги.

Продовжено виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам на наступний шестимісячний період для особливо вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб. Передбачено засвідчення особистим підписом заявників, що зазначені у заяві про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб відомості є достовірними, повними і точними. Передбачено призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, а саме дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово або постійно влаштовані в сімʼю родичів, знайомих, прийомну сімʼю або дитячий будинок сімейного типу, незалежно від наявності у них коштів на депозитному рахунку понад 100 тис. гривень