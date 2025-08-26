Уряд продовжив виплати ВПО ще на 6 місяців
Київ • УНН
Кабінет міністрів продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам ще на 6 місяців для вразливих категорій. Зміни стосуються оформлення довідок, виплат дітям-сиротам та вимог щодо перебування за кордоном.
Кабінет міністрів продовжив виплати вразливим категоріям внутрішньо переміщеним особам (ВПО) ще на 6 місяців.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Мельничук, Кабмін вніс зміни до порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, а також до порядку виплат допомоги.
Продовжено виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам на наступний шестимісячний період для особливо вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб. Передбачено засвідчення особистим підписом заявників, що зазначені у заяві про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб відомості є достовірними, повними і точними. Передбачено призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, а саме дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово або постійно влаштовані в сімʼю родичів, знайомих, прийомну сімʼю або дитячий будинок сімейного типу, незалежно від наявності у них коштів на депозитному рахунку понад 100 тис. гривень
Також уточнено вимоги до внутрішньо переміщених осіб стосовно терміну перебування ними за кордоном та право на продовження отримання допомоги на проживання.
Уточнено право на призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам залежно від площі житлового приміщення (частини житлового приміщення), яке є у власності внутрішньо переміщеної особи.
Нагадаємо
Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України планує створити в себе департамент, який буде займатися політикою внутрішньо переміщених осіб. Це якісно повпливає на підтримку ВПО, оскільки координація цих політик віднедавна передана Мінсоцполітики. Зараз, в умовах постійних обстрілів на прифронтових територіях, питання захисту внутрішньо переміщених осіб та забезпечення їм належних соціальних послуг - у пріоритеті.