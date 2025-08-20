$41.360.10
Ексклюзив
09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності планує створити департамент для внутрішньо переміщених осіб. Це покращить підтримку ВПО, оскільки координація цих політик передана Мінсоцполітики.

Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України планує створити в себе департамент, який буде займатися політикою внутрішньо переміщених осіб. Це якісно повпливає на підтримку ВПО, оскільки координація цих політик віднедавна передана Мінсоцполітики. Зараз, в умовах постійних обстрілів на прифронтових територіях, питання захисту внутрішньо переміщених осіб та забезпечення їм належних соціальних послуг - у пріоритеті. Про це журналісту УНН повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. 

Будь-яка людина, яка потрапила в складні життєві обставини, - у фокусі нашої уваги. Зараз ми маємо переструктурувати політику всередині Міністерства так, щоб ми могли максимально закрити потреби ВПО, дати людям чітку відповідь на запитання: на яку допомогу від держави вони можуть розраховувати. Більш того, ми створимо у новій структурі Міністерства департамент, який буде займатися політикою ВПО

- сказав Улютін.

Улютін повідомляв у серпні, що в Україні зареєстровано 4,4 млн ВПО. 900 тис. - це кількість ВПО, які отримують соціальні виплати.

Контекст

У липні цього року Кабмін реорганізував Міністерство нац'єдності та приєднав його до Мінсоцполітики.

Таким чином весь функціонал Міністерства нац'єдності, зокрема, щодо питання реінтеграції тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб, перейшло до Мінсоцполітики.

У 2024 році Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував урядову політику щодо внутрішньо переміщених осіб, зазначивши, що стратегія ВПО до 2025 року містить декларативні завдання, які важко оцінити.

Лубінець тоді заявляв, що внутрішньо переміщені особи потребують додаткового захисту з боку держави, є недопрацювання з боку виконавчої гілки влади щодо ВПО.

Анна Мурашко

Суспільство Політика
Міністерство національної єдності України
Міністерство соціальної політики України
Верховна Рада України
Україна