Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України планує створити в себе департамент, який буде займатися політикою внутрішньо переміщених осіб. Це якісно повпливає на підтримку ВПО, оскільки координація цих політик віднедавна передана Мінсоцполітики. Зараз, в умовах постійних обстрілів на прифронтових територіях, питання захисту внутрішньо переміщених осіб та забезпечення їм належних соціальних послуг - у пріоритеті. Про це журналісту УНН повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Будь-яка людина, яка потрапила в складні життєві обставини, - у фокусі нашої уваги. Зараз ми маємо переструктурувати політику всередині Міністерства так, щоб ми могли максимально закрити потреби ВПО, дати людям чітку відповідь на запитання: на яку допомогу від держави вони можуть розраховувати. Більш того, ми створимо у новій структурі Міністерства департамент, який буде займатися політикою ВПО