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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Кабмін реорганізував Міністерство нац’єдності та приєднав його до Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Кабінет міністрів України перейменував Міністерство соціальної політики на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України, приєднавши до нього Міністерство національної єдності. Мінсоцполітики також отримало бюджетні призначення Міністерства національної єдності на 2025 рік, включаючи кошти на реінтеграцію окупованих територій та підтримку українців за кордоном.

Кабмін реорганізував Міністерство нац’єдності та приєднав його до Мінсоцполітики

Кабінет міністрів перейменував Міністерство соціальної політики України на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України та приєднав до нього Міністерство національної єдності. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Прийнято рішення перейменувати Міністерство соціальної політики України на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України. Прийнято рішення реорганізувати Міністерство національної єдності шляхом приєднання до Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності

- повідомив Мельничук.

Повідомляється, що Міністерство національної єдності продовжує виконувати функції та повноваження у визначених сферах до завершення здійснення заходів з приєднання до Мінсоцполітики.

Також було затверджено положення про Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України, натомість постанова Кабміну № 423 від 17 червня 2015 року "Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України" втратила чинність.

Мінсоцполітики були передані бюджетні призначення, які були передбачені Міністерству національної єдності у 2025 році, зокрема:

83 млн 24,7 тис. гривень за програмою "Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій";

  • 56 млн 421,9 тис. гривень за програмою “Забезпечення інформаційного суверенітету України на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях, інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів;
    • 150 млн 28,7 тис. гривень за програмою “Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну”.

      Нагадаємо

      16 липня Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.

      Відставка Шмигаля означає автоматичну відставку всього Кабміну.

      17 липня Верховна Рада призначила новим прем’єр-міністром України Юлію Свириденко.

      Тоді ж Рада підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів, запропонований Прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Зокрема, Дениса Улютіна було призначено міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України.

      В червні Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.

      Павло Башинський

      Павло Башинський

      СуспільствоПолітика
      Чернишов Олексій Михайлович
      Міністерство соціальної політики України
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