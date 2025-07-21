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Кабмин реорганизовал Министерство нац. единства и присоединил его к Минсоцполитики

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Кабинет министров Украины переименовал Министерство социальной политики в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, присоединив к нему Министерство национального единства. Минсоцполитики также получило бюджетные назначения Министерства национального единства на 2025 год, включая средства на реинтеграцию оккупированных территорий и поддержку украинцев за рубежом.

Кабмин реорганизовал Министерство нац. единства и присоединил его к Минсоцполитики

Кабинет министров переименовал Министерство социальной политики Украины в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины и присоединил к нему Министерство национального единства. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Принято решение переименовать Министерство социальной политики Украины в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Принято решение реорганизовать Министерство национального единства путем присоединения к Министерству социальной политики, семьи и единства

- сообщил Мельничук.

Сообщается, что Министерство национального единства продолжает выполнять функции и полномочия в определенных сферах до завершения осуществления мероприятий по присоединению к Минсоцполитики.

Также было утверждено положение о Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины, взамен постановление Кабмина № 423 от 17 июня 2015 года "Об утверждении Положения о Министерстве социальной политики Украины" утратило силу.

Минсоцполитики были переданы бюджетные назначения, которые были предусмотрены Министерству национального единства в 2025 году, в частности:

83 млн 24,7 тыс. гривен по программе "Руководство и управление по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий";

  • 56 млн 421,9 тыс. гривен по программе "Обеспечение информационного суверенитета Украины на временно оккупированной территории, а также прилегающих к ней территориях, информирование населения об опасностях взрывоопасных предметов;
    • 150 млн 28,7 тыс. гривен по программе "Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и содействию их возвращению в Украину".

      Напомним

      16 июля Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины.

      Отставка Шмыгаля означает автоматическую отставку всего Кабмина.

      17 июля Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Юлию Свириденко.

      Тогда же Рада поддержала обновленный состав Кабинета Министров, предложенный Премьер-министром Юлией Свириденко. В частности, Дениса Улютина был назначен министром социальной политики, семьи и единства Украины.

      В июне Высший антикоррупционный суд избрал вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.

      Павел Башинский

      Павел Башинский

      Обществополитика
      Алексей Чернышов
      Министерство социальной политики Украины
      Юлия Свириденко
      Верховная Рада
      Украина
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