Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Киев • УНН
Министерство социальной политики, семьи и единства планирует создать департамент для внутренне перемещенных лиц. Это улучшит поддержку ВПЛ, поскольку координация этих политик передана Минсоцполитики.
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины планирует создать у себя департамент, который будет заниматься политикой внутренне перемещенных лиц. Это качественно повлияет на поддержку ВПЛ, поскольку координация этих политик недавно передана Минсоцполитики. Сейчас, в условиях постоянных обстрелов на прифронтовых территориях, вопрос защиты внутренне перемещенных лиц и обеспечения им надлежащих социальных услуг - в приоритете. Об этом журналисту УНН сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Любой человек, попавший в сложные жизненные обстоятельства, - в фокусе нашего внимания. Сейчас мы должны переструктурировать политику внутри Министерства так, чтобы мы могли максимально закрыть потребности ВПЛ, дать людям четкий ответ на вопрос: на какую помощь от государства они могут рассчитывать. Более того, мы создадим в новой структуре Министерства департамент, который будет заниматься политикой ВПЛ
Улютин сообщал в августе, что в Украине зарегистрировано 4,4 млн ВПЛ. 900 тыс. - это количество ВПЛ, которые получают социальные выплаты.
Контекст
В июле этого года Кабмин реорганизовал Министерство нацединства и присоединил его к Минсоцполитики.
Таким образом, весь функционал Министерства нацединства, в частности, по вопросу реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, перешел к Минсоцполитики.
В 2024 году Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал правительственную политику в отношении внутренне перемещенных лиц, отметив, что стратегия ВПЛ до 2025 года содержит декларативные задачи, которые трудно оценить.
Лубинец тогда заявлял, что внутренне перемещенные лица нуждаются в дополнительной защите со стороны государства, есть недоработки со стороны исполнительной ветви власти в отношении ВПЛ.