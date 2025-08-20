Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины планирует создать у себя департамент, который будет заниматься политикой внутренне перемещенных лиц. Это качественно повлияет на поддержку ВПЛ, поскольку координация этих политик недавно передана Минсоцполитики. Сейчас, в условиях постоянных обстрелов на прифронтовых территориях, вопрос защиты внутренне перемещенных лиц и обеспечения им надлежащих социальных услуг - в приоритете. Об этом журналисту УНН сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Любой человек, попавший в сложные жизненные обстоятельства, - в фокусе нашего внимания. Сейчас мы должны переструктурировать политику внутри Министерства так, чтобы мы могли максимально закрыть потребности ВПЛ, дать людям четкий ответ на вопрос: на какую помощь от государства они могут рассчитывать. Более того, мы создадим в новой структуре Министерства департамент, который будет заниматься политикой ВПЛ