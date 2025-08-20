$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 1576 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 8046 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
08:52 • 8958 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
08:14 • 42459 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
06:54 • 21896 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 24492 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 25944 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 136150 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 119153 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 109304 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ

Киев • УНН

 • 1576 просмотра

Министерство социальной политики, семьи и единства планирует создать департамент для внутренне перемещенных лиц. Это улучшит поддержку ВПЛ, поскольку координация этих политик передана Минсоцполитики.

Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины планирует создать у себя департамент, который будет заниматься политикой внутренне перемещенных лиц. Это качественно повлияет на поддержку ВПЛ, поскольку координация этих политик недавно передана Минсоцполитики. Сейчас, в условиях постоянных обстрелов на прифронтовых территориях, вопрос защиты внутренне перемещенных лиц и обеспечения им надлежащих социальных услуг - в приоритете. Об этом журналисту УНН сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Любой человек, попавший в сложные жизненные обстоятельства, - в фокусе нашего внимания. Сейчас мы должны переструктурировать политику внутри Министерства так, чтобы мы могли максимально закрыть потребности ВПЛ, дать людям четкий ответ на вопрос: на какую помощь от государства они могут рассчитывать. Более того, мы создадим в новой структуре Министерства департамент, который будет заниматься политикой ВПЛ

- сказал Улютин.

Улютин сообщал в августе, что в Украине зарегистрировано 4,4 млн ВПЛ. 900 тыс. - это количество ВПЛ, которые получают социальные выплаты.

Контекст

В июле этого года Кабмин реорганизовал Министерство нацединства и присоединил его к Минсоцполитики.

Таким образом, весь функционал Министерства нацединства, в частности, по вопросу реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, перешел к Минсоцполитики.

В 2024 году Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал правительственную политику в отношении внутренне перемещенных лиц, отметив, что стратегия ВПЛ до 2025 года содержит декларативные задачи, которые трудно оценить.

Лубинец тогда заявлял, что внутренне перемещенные лица нуждаются в дополнительной защите со стороны государства, есть недоработки со стороны исполнительной ветви власти в отношении ВПЛ.

Анна Мурашко

