В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: что нужно знать

$41.120.13
48.290.09
ukenru
08:44 • 1818 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 3364 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 10729 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 17528 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 14561 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 41481 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 83153 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 71512 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 81829 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 34200 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
53%
756мм
Популярные новости
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo9 сентября, 23:36 • 47990 просмотра
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto10 сентября, 00:14 • 37218 просмотра
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo10 сентября, 00:42 • 37736 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto10 сентября, 02:37 • 21169 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12 • 48003 просмотра
публикации
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 1818 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 3366 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 83154 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 52636 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 81830 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 55562 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 51303 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 48708 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 117644 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 72854 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)

В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: что нужно знать

Киев • УНН

 • 44 просмотра

С 10 сентября государство будет покрывать до 70% первого взноса и ежемесячного платежа по ипотеке. Программа доступна для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, отвечающих определенным критериям.

В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: что нужно знать

В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий в рамках программы єОселя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Детали

С 10 сентября государство будет покрывать часть расходов на ипотеку в следующих случаях:

  • до 70% первого взноса (но не более 30% стоимости жилья);
    • до 70% ежемесячного платежа в течение первого года (но не более 150 тыс. грн общего годового платежа);
      • до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки.

        Для участия в данном механизме, нужно выполнить следующие условия:

        • максимальная стоимость недвижимости должна составлять 2 млн гривен;
          • максимальный возраст недвижимости должен составлять 20 лет;
            • процентная ставка должна составлять 7% годовых;
              • должно быть отсутствие в собственности жилья, находящегося на подконтрольной Украине территории.

                Требования к жилью

                • Максимальная стоимость жилья - до 2 млн грн;
                  • Для ВПЛ - не старше 20 лет;
                    • Для граждан из прифронтовых территорий действуют действующие правила єОселі: не старше 20 лет для льготных категорий и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях; не старше 3 лет - для жилья вне их и для всех остальных граждан, которым єОселя доступна под 7%.

                      Как получить компенсацию в рамках программы

                      • Подать заявку на єОселю в приложении Дія;
                        • Получить положительное решение и выбрать банк для получения кредита;
                          • Предоставить банку необходимый пакет документов и заявление на получение компенсации от государства;
                            • Далее банк передает заявление в Пенсионный фонд Украины;
                              • Пенсионный фонд проверяет поданные данные на соответствие условиям компенсационной программы;
                                • После подтверждения можно оформить кредит с компенсацией.

                                  Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости09.09.25, 10:01 • 64507 просмотров

                                  Евгений Устименко

                                  ОбществоЭкономика
                                  Пенсионный фонд Украины
                                  Сумская область
                                  Харьковская область
                                  Запорожская область
                                  Черниговская область
                                  Херсонская область
                                  Украина