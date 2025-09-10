В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: что нужно знать
Киев • УНН
С 10 сентября государство будет покрывать до 70% первого взноса и ежемесячного платежа по ипотеке. Программа доступна для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, отвечающих определенным критериям.
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий в рамках программы єОселя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Детали
С 10 сентября государство будет покрывать часть расходов на ипотеку в следующих случаях:
- до 70% первого взноса (но не более 30% стоимости жилья);
- до 70% ежемесячного платежа в течение первого года (но не более 150 тыс. грн общего годового платежа);
- до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки.
Для участия в данном механизме, нужно выполнить следующие условия:
- максимальная стоимость недвижимости должна составлять 2 млн гривен;
- максимальный возраст недвижимости должен составлять 20 лет;
- процентная ставка должна составлять 7% годовых;
- должно быть отсутствие в собственности жилья, находящегося на подконтрольной Украине территории.
Требования к жилью
- Максимальная стоимость жилья - до 2 млн грн;
- Для ВПЛ - не старше 20 лет;
- Для граждан из прифронтовых территорий действуют действующие правила єОселі: не старше 20 лет для льготных категорий и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях; не старше 3 лет - для жилья вне их и для всех остальных граждан, которым єОселя доступна под 7%.
Как получить компенсацию в рамках программы
- Подать заявку на єОселю в приложении Дія;
- Получить положительное решение и выбрать банк для получения кредита;
- Предоставить банку необходимый пакет документов и заявление на получение компенсации от государства;
- Далее банк передает заявление в Пенсионный фонд Украины;
- Пенсионный фонд проверяет поданные данные на соответствие условиям компенсационной программы;
- После подтверждения можно оформить кредит с компенсацией.
