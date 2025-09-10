$41.120.13
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 3236 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 10686 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 17482 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 14527 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 41460 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 83112 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 71498 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 81804 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 34198 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 55548 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 51288 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 48695 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 117633 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 72847 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: що треба знати

Київ • УНН

 • 26 перегляди

З 10 вересня держава покриватиме до 70% першого внеску та щомісячного платежу за іпотекою. Програма доступна для ВПО та мешканців прифронтових територій, які відповідають певним критеріям.

В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: що треба знати

В Україні стартував механізм компенсації для ВПО та мешканців прифронтових територій в межах програми єОселя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки України.

Деталі

З 10 вересня держава покриватиме частину витрат на іпотеку у наступних випадках:

  • до 70% першого внеску (але не більше 30% вартості житла);
    • до 70% щомісячного платежу впродовж першого року (але не більше 150 тис. грн загального річного платежу);
      • до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки.

        Для участі у даному механізмі, треба виконати наступні умови:

        • максимальна вартість нерухомості має становити 2 млн гривень;
          • максимальний вік нерухомості має становити 20 років;
            • відсоткова ставка має становити 7% річних;
              • має бути відсутність у власності житла, що перебуває на підконтрольній Україні території.

                Вимоги щодо житла

                • Максимальна вартість житла - до 2 млн грн;
                  • Для ВПО - не старше 20 років;
                    • Для громадян із прифронтових територій діють чинні правила єОселі: не старше 20 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях; не старше 3 років - для житла поза ними та для всіх інших громадян, яким єОселя доступна під 7%.

                      Як отримати компенсацію в рамках програми

                      • Подати заявку на єОселю у застосунку Дія;
                        • Отримати позитивне рішення та обрати банк для отримання кредиту;
                          • Надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави;
                            • Далі банк передає заяву до Пенсійного фонду України;
                              • Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми;
                                • Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією.

                                  Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості09.09.25, 10:01 • 64504 перегляди

                                  Євген Устименко

                                  СуспільствоЕкономіка
                                  Пенсійний фонд України
                                  Сумська область
                                  Харківська область
                                  Запорізька область
                                  Чернігівська область
                                  Херсонська область
                                  Україна