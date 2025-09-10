В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: що треба знати
Київ • УНН
З 10 вересня держава покриватиме до 70% першого внеску та щомісячного платежу за іпотекою. Програма доступна для ВПО та мешканців прифронтових територій, які відповідають певним критеріям.
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО та мешканців прифронтових територій в межах програми єОселя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки України.
Деталі
З 10 вересня держава покриватиме частину витрат на іпотеку у наступних випадках:
- до 70% першого внеску (але не більше 30% вартості житла);
- до 70% щомісячного платежу впродовж першого року (але не більше 150 тис. грн загального річного платежу);
- до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки.
Для участі у даному механізмі, треба виконати наступні умови:
- максимальна вартість нерухомості має становити 2 млн гривень;
- максимальний вік нерухомості має становити 20 років;
- відсоткова ставка має становити 7% річних;
- має бути відсутність у власності житла, що перебуває на підконтрольній Україні території.
Вимоги щодо житла
- Максимальна вартість житла - до 2 млн грн;
- Для ВПО - не старше 20 років;
- Для громадян із прифронтових територій діють чинні правила єОселі: не старше 20 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях; не старше 3 років - для житла поза ними та для всіх інших громадян, яким єОселя доступна під 7%.
Як отримати компенсацію в рамках програми
- Подати заявку на єОселю у застосунку Дія;
- Отримати позитивне рішення та обрати банк для отримання кредиту;
- Надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави;
- Далі банк передає заяву до Пенсійного фонду України;
- Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми;
- Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією.
