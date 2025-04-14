Выплаты пенсий украинцам за границей, ВПЛ и на ВОТ: Омбудсман объяснил новый механизм

Постановление Кабинета Министров Украины о едином механизме выплаты пенсий уже вступило в силу. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека объяснил детали.

Передает УНН со ссылкой на страницу Дмитрия Лубинца.

Для получения пенсий и страховых выплат необходимо ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря.

Украинцам, проживающим на ВОТ, или если они выехали на подконтрольную территорию, необходимо подтвердить заявлением в Пенсионный фонд Украины - что они не получают аналогичных выплат от россии.

То есть после подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд Украины и при условии прохождения идентификации - выплаты будут осуществляться.

Отмечается, что пенсии и страховые выплаты будут осуществляться через уполномоченные банки или, по желанию получателя, через АО "Укрпочта".

Для прохождения физической идентификации важно учесть следующие шаги:

Важное удостоверение факта, что лицо является живым - соответствующим заграничным дипломатическим учреждением Украины по обращению получателя.

Выплата не будет осуществляться если физическая идентификация не пройдена, но пенсия будет начисляться. Для ее возобновления необходимо пройти идентификацию и подать соответствующее заявление в ПФУ.

Если выплата была приостановлена до 20 марта 2025 года, в связи с непрохождением идентификации, отменой справки ВПЛ, возобновление возможно после подтверждения личности.

ВАЖНО! Этот Порядок не распространяется на лиц, временно проживающих за пределами Украины и получающих пенсию на основании международных договоров, ратифицированных Украиной.

В случае нарушения прав можно обратиться в Офис Омбудсмана Украины.

Если ваши права на получение пенсии или страховых выплат нарушены, Вы можете по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008; по электронной почте: [email protected]; по номерам телефонов: 0 800 501 720; 044 299 74 08; для звонков с временно оккупированных территорий: +38 093 406 80 17 (доступен в WhatsApp, Viber, Telegram)