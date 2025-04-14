Выплаты пенсий украинцам за границей, ВПЛ и на ВОТ: Омбудсман объяснил новый механизм
Киев • УНН
Правительство Украины утвердило единый механизм выплаты пенсий для ВПЛ, украинцев за рубежом и на ВОТ. Для получения выплат необходимо ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря.
Постановление Кабинета Министров Украины о едином механизме выплаты пенсий уже вступило в силу. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека объяснил детали.
Передает УНН со ссылкой на страницу Дмитрия Лубинца.
Выплаты пенсий для ВПЛ, украинцев за рубежом и на ВОТ Украины
Для получения пенсий и страховых выплат необходимо ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря.
Украинцам, проживающим на ВОТ, или если они выехали на подконтрольную территорию, необходимо подтвердить заявлением в Пенсионный фонд Украины - что они не получают аналогичных выплат от россии.
То есть после подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд Украины и при условии прохождения идентификации - выплаты будут осуществляться.
Отмечается, что пенсии и страховые выплаты будут осуществляться через уполномоченные банки или, по желанию получателя, через АО "Укрпочта".
Как пройти ежегодную физическую идентификацию
Для прохождения физической идентификации важно учесть следующие шаги:
- лично посетить орган ПФУ или банк, где открыт пенсионный счет;
- с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи “Дія.Підпис” авторизоваться в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ;
- через портал электронных услуг ПФУ пройти идентификацию по видеосвязи с помощью Google Meet, Skype, Viber, WhatsApp и т.д.
Важное удостоверение факта, что лицо является живым - соответствующим заграничным дипломатическим учреждением Украины по обращению получателя.
Последствия непрохождения процедуры идентификации
Выплата не будет осуществляться если физическая идентификация не пройдена, но пенсия будет начисляться. Для ее возобновления необходимо пройти идентификацию и подать соответствующее заявление в ПФУ.
Если выплата была приостановлена до 20 марта 2025 года, в связи с непрохождением идентификации, отменой справки ВПЛ, возобновление возможно после подтверждения личности.
ВАЖНО! Этот Порядок не распространяется на лиц, временно проживающих за пределами Украины и получающих пенсию на основании международных договоров, ратифицированных Украиной.
Дополнение
В случае нарушения прав можно обратиться в Офис Омбудсмана Украины.
Если ваши права на получение пенсии или страховых выплат нарушены, Вы можете по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008; по электронной почте: [email protected]; по номерам телефонов: 0 800 501 720; 044 299 74 08; для звонков с временно оккупированных территорий: +38 093 406 80 17 (доступен в WhatsApp, Viber, Telegram)
Напомним
Комитет ВР рекомендовал принять законопроект, который выплачивает пенсии за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры. Также, не будет льгот при перерасчете пенсий.
Период пребывания гражданских украинцев в плену будет зачислен в страховой стаж для пенсии.