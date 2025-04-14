Виплати пенсій українцям за кордоном, ВПО і на ТОТ: Омбудсман пояснив новий механізм

Постанова Кабінету Міністрів України про єдиний механізм виплати пенсій вже набула чинності. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив деталі.

Передає УНН із посиланням на сторінку Дмитра Лубінця.

Для отримання пенсій та страхових виплат необхідно щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня.

Українцям, які проживають на ТОТ, або якщо вони виїхали на підконтрольну територію, необхідно підтвердити заявою до Пенсійного фонду України - що вони не отримують аналогічних виплат від росії.

Тобто після подачі відповідної заяви до Пенсійного фонду України і за умови проходження ідентифікації - виплати будуть здійснюватися.

Зазначається, що пенсії та страхові виплати здійснюватимуться через уповноважені банки або, за бажанням отримувача, через АТ "Укрпошта".

Для проходження фізичної ідентифікації важливо врахувати наступні кроки:

Важливе посвідчення факту, що особа є живою - відповідною закордонною дипломатичною установою України за зверненням отримувача.

Виплата не здійснюватиметься якщо фізична ідентифікація не пройдена, але пенсія буде нараховуватися. Для її відновлення необхідно пройти ідентифікацію та подати відповідну заяву до ПФУ.

Якщо виплата була припинена до 20 березня 2025 року, у зв'язку з непроходженням ідентифікації, скасуванням довідки ВПО, поновлення можливе після підтвердження особи.

ВАЖЛИВО! Цей Порядок не поширюється на осіб, які тимчасово проживають за межами України та отримують пенсію на підставі міжнародних дого- ворів, ратифікованих Україною.

У разі порушення прав можна звернутися до Офісу Омбудсмана України.

Якщо ваші права на отримання пенсії або страхових виплат порушені, Ви можете за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;електронною поштою: [email protected]; за номерами телефонів: 0 800 501 720; 044 299 74 08; для дзвінків з тимчасово окупованих територій: +38 093 406 80 17 (доступний у WhatsApp, Viber, Telegram)