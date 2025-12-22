$42.250.09
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 14104 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 13259 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 15587 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 18479 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 18539 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 19177 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17254 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13228 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12351 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
публикации
Эксклюзивы
Армия рф в Сумской области вместе с гражданскими взяла в плен и 13 украинских военных - Зеленский

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Российская армия взяла в плен 13 украинских военных и 52 гражданских в селе Грабовское на Сумщине. Президент Зеленский сообщил, что среди гражданских были женщины и дети, которые не эвакуировались.

Армия рф в Сумской области вместе с гражданскими взяла в плен и 13 украинских военных - Зеленский

Армия рф в селе Грабовское на Сумщине вместе с гражданскими взяла в плен и 13 украинских военных. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН

Что касается Сум, что произошло. То есть, там на границе с россией есть наше село. Там оставалось 52 человека, граждане Украины, которые не эвакуировались. (...) Где-то 17-18 человек - призывного возраста, остальные люди - женщины, дети. Удивлен, что там были дети. Просто удивлен, что так родители относятся к своим детям. Эти 52 человека там жили, не выезжали. Я так понимаю, имели какой-то диалог, какие-то отношения с теми, кто на территории рф. Я думаю, что они просто не ожидали, что российские военные зайдут, и заберут их в плен. Вот, что произошло. Я знаю, что 13 наших военных в плену 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что не знает, при каких обстоятельствах военные попали в плен, но уверен, что украинские войска могли уничтожить там врага.

Могли уничтожить и артиллерией, и дронами, но просто не стали это делать, потому что там гражданские. Вот то, что произошло. Позиции мы восстановим. Что дальше, как возвращать людей - это другие шаги 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Военнослужащие рф незаконно задержали и принудительно вывезли в рф около 50 гражданских лиц из Сумщины. Омбудсмен Украины обратился к российской коллеге и МККК по поводу их возвращения.

Павел Башинский

Война в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Сумская область
Международный комитет Красного Креста
Владимир Зеленский
Украина