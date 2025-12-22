Армия рф в Сумской области вместе с гражданскими взяла в плен и 13 украинских военных - Зеленский
Киев • УНН
Российская армия взяла в плен 13 украинских военных и 52 гражданских в селе Грабовское на Сумщине. Президент Зеленский сообщил, что среди гражданских были женщины и дети, которые не эвакуировались.
Армия рф в селе Грабовское на Сумщине вместе с гражданскими взяла в плен и 13 украинских военных. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Что касается Сум, что произошло. То есть, там на границе с россией есть наше село. Там оставалось 52 человека, граждане Украины, которые не эвакуировались. (...) Где-то 17-18 человек - призывного возраста, остальные люди - женщины, дети. Удивлен, что там были дети. Просто удивлен, что так родители относятся к своим детям. Эти 52 человека там жили, не выезжали. Я так понимаю, имели какой-то диалог, какие-то отношения с теми, кто на территории рф. Я думаю, что они просто не ожидали, что российские военные зайдут, и заберут их в плен. Вот, что произошло. Я знаю, что 13 наших военных в плену
Он отметил, что не знает, при каких обстоятельствах военные попали в плен, но уверен, что украинские войска могли уничтожить там врага.
Могли уничтожить и артиллерией, и дронами, но просто не стали это делать, потому что там гражданские. Вот то, что произошло. Позиции мы восстановим. Что дальше, как возвращать людей - это другие шаги
Напомним
Военнослужащие рф незаконно задержали и принудительно вывезли в рф около 50 гражданских лиц из Сумщины. Омбудсмен Украины обратился к российской коллеге и МККК по поводу их возвращения.