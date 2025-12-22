Армія рф на Сумщині разом з цивільними взяла в полон і 13 українських військових - Зеленський
Київ • УНН
Російська армія взяла в полон 13 українських військових та 52 цивільних у селі Грабовське на Сумщині. Президент Зеленський повідомив, що серед цивільних були жінки та діти, які не евакуювалися.
Армія рф в селі Грабовське на Сумщині разом із цивільними взяла в полон і 13 українських військових. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Що стосується Сум, що відбулося. Тобто, там на кордоні з росією є наше село. Там залишалося 52 людини, громадяни України, які не евакуйовувалися. (...) Десь 17-18 людей - призовного віку, інші люди - жінки, діти. Здивований, що там були діти. Просто здивований, що так батьки відносяться до своїх дітей. Ці 52 людини там жили, не виїжджали. Я так розумію, мали якийсь діалог, якісь відносини з тими, хто на території рф. Я думаю, що вони просто не очікували, що російські військові зайдуть, і заберуть їх в полон. Ось, що відбулося. Я знаю, що 13 наших військових в полоні
Він зазначив, що не знає, за яких обставин військові потрапили в полон, але впевнений, що українські війська могли знищити там ворога.
Могли знищити і артилерією, і дронами, але просто не стали це робити, тому що там цивільні. Ось те, що відбулося. Позиції ми відновимо. Що далі, як повертати людей - це інші кроки
Нагадаємо
Військовослужбовці рф незаконно затримали та примусово вивезли до рф близько 50 цивільних осіб із Сумщини. Омбудсман України звернувся до російської колеги та МКЧХ щодо їхнього повернення.