Армія рф на Сумщині разом з цивільними взяла в полон і 13 українських військових - Зеленський

Армія рф в селі Грабовське на Сумщині разом із цивільними взяла в полон і 13 українських військових. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Що стосується Сум, що відбулося. Тобто, там на кордоні з росією є наше село. Там залишалося 52 людини, громадяни України, які не евакуйовувалися. (...) Десь 17-18 людей - призовного віку, інші люди - жінки, діти. Здивований, що там були діти. Просто здивований, що так батьки відносяться до своїх дітей. Ці 52 людини там жили, не виїжджали. Я так розумію, мали якийсь діалог, якісь відносини з тими, хто на території рф. Я думаю, що вони просто не очікували, що російські військові зайдуть, і заберуть їх в полон. Ось, що відбулося. Я знаю, що 13 наших військових в полоні