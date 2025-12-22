$42.250.09
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 13838 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 13113 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 15456 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 18378 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 18496 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 19139 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17245 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13224 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12348 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Армія рф на Сумщині разом з цивільними взяла в полон і 13 українських військових - Зеленський

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Російська армія взяла в полон 13 українських військових та 52 цивільних у селі Грабовське на Сумщині. Президент Зеленський повідомив, що серед цивільних були жінки та діти, які не евакуювалися.

Армія рф на Сумщині разом з цивільними взяла в полон і 13 українських військових - Зеленський

Армія рф в селі Грабовське на Сумщині разом із цивільними взяла в полон і 13 українських військових. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН

Що стосується Сум, що відбулося. Тобто, там на кордоні з росією є наше село. Там залишалося 52 людини, громадяни України, які не евакуйовувалися. (...) Десь 17-18 людей - призовного віку, інші люди - жінки, діти. Здивований, що там були діти. Просто здивований, що так батьки відносяться до своїх дітей. Ці 52 людини там жили, не виїжджали. Я так розумію, мали якийсь діалог, якісь відносини з тими, хто на території рф. Я думаю, що вони просто не очікували, що російські військові зайдуть, і заберуть їх в полон. Ось, що відбулося. Я знаю, що 13 наших військових в полоні 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що не знає, за яких обставин військові потрапили в полон, але впевнений, що українські війська могли знищити там ворога.

 

Лубінець закликав ухвалити закон про примусову евакуацію дітей із зон бойових дій21.12.25, 12:10 • 3268 переглядiв

Могли знищити і артилерією, і дронами, але просто не стали це робити, тому що там цивільні. Ось те, що відбулося. Позиції ми відновимо. Що далі, як повертати людей - це інші кроки 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Військовослужбовці рф незаконно затримали та примусово вивезли до рф близько 50 цивільних осіб із Сумщини. Омбудсман України звернувся до російської колеги та МКЧХ щодо їхнього повернення.

Павло Башинський

Війна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Володимир Зеленський
Україна