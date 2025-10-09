$41.320.03
Германия готова помочь Украине с реформами градостроительства и социального жилья

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Правительство Германии выразило готовность помочь Украине во внедрении реформ в сфере градостроительства и жилищной политики, в частности в создании системы социального жилья. Модель арендного жилья, остающегося в собственности общины, будет сдаваться жильцам по стабильной, более низкой от рыночной цене.

Германия готова помочь Украине с реформами градостроительства и социального жилья

Правительство Германии выразило готовность помочь Украине во внедрении реформ в сфере градостроительства и жилищной политики, в частности в создании системы социального жилья. Речь идет о модели арендного жилья, которое остается в собственности общины и сдается жильцам по стабильной, более низкой от рыночной цене. Об этом информирует Министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.

Детали

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба провел онлайн-встречу с Министром жилья, городского развития и строительства Германии Вереной Губерц. 

Фокус встречи - углубление сотрудничества в сфере жилья и пространственного планирования территорий с Правительством Германии. Минразвития заинтересовано в усилении немецких программ и инициатив в Украине, которые будут способствовать комплексному восстановлению городов и поселков

- говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в Украине для восстановления жилищного фонда используются следующие инструменты: механизм компенсаций за поврежденное или уничтоженное жилье єВідновлення, капитальное восстановление и формат социального жилья (долгосрочная льготная аренда). Благодаря єВідновленню уже более 140 тысяч семей получили компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье. 

Жилье — это основа для возвращения людей домой, для жизни общин и восстановления экономики. Более 300 тысяч домов разрушены или повреждены, 4,6 млн являются внутренне перемещенными лицами, а потребности на восстановление достигают 80 млрд долл. США. Мы уже имеем первые результаты в восстановлении жилья, и в 2026 году планируем масштабировать эти усилия, в том числе и при поддержке правительства Германии

- подчеркнул Алексей Кулеба.

Отмечается, что приоритетом в восстановлении жилья является ускорение привлечения средств и градостроительных процедур. Минразвития инициировало пилотный проект пространственного планирования разрушенных и новых населенных пунктов, которым заинтересовалась немецкая сторона.

Кроме того, Правительство Германии готово оказать поддержку в разработке реформ градостроительства и жилищной политики, особенно в создании системы социального жилья. Речь идет о модели аренды, по которой жилье остается в собственности общины и сдается в аренду по фиксированной и более низкой рыночной цене

- сообщает Минразвития.

Стороны также обсудили подготовку к подписанию Меморандума о сотрудничестве в сферах жилья, градостроительства, архитектуры и благоустройства.

Напомним

Ранее сообщалось, что Германия выделит $500 миллионов на военное оборудование и боеприпасы для Украины в рамках новой инициативы НАТО PURL. Эта помощь будет поставляться Соединенными Штатами.

