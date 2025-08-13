Німеччина профінансує пакет американської зброї для України на $500 мільйонів

Сьогодні, 13 серпня, Німеччина оголосила, що профінансує пакет військового обладнання та боєприпасів для України на суму 500 мільйонів доларів. Їх постачають Сполучені Штати в рамках нової ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), пише УНН з посиланням на офіційний сайт НАТО.

Деталі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав це оголошення як яскраву демонстрацію незмінної відданості Німеччини обороні України.

Я схвалюю чергову активізацію Німеччини. Ця поставка допоможе Україні захиститися від російської агресії. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішня заява ще раз підкреслює її зобов’язання допомогти українському народу захистити свою свободу та суверенітет – сказав Генеральний секретар.

Внесок Німеччини в рамках ініціативи PURL відбувається після попередніх оголошень Нідерландів та спільного зобов’язання Данії, Норвегії та Швеції. Вартість кожного пакета становить близько 500 мільйонів доларів і призначена для задоволення найнагальніших оперативних потреб України за допомогою обладнання та боєприпасів, що постачаються з арсеналів США.

Доповнення

США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків.

Нідерланди виділили 500 мільйонів євро на підтримку України в межах американської ініціативи PURL.

Данія, Норвегія та Швеція профінансують другий пакет підтримки США для України на $500 млн.