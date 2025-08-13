$41.430.02
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
14:07 • 13434 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 19443 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
12:02 • 42132 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
13 серпня, 10:06 • 49351 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
13 серпня, 09:48 • 90935 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 45859 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
13 серпня, 08:39 • 79692 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
13 серпня, 08:29 • 30882 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 81349 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
Німеччина профінансує пакет американської зброї для України на $500 мільйонів

Німеччина виділить $500 мільйонів на військове обладнання та боєприпаси для України в рамках нової ініціативи НАТО PURL. Ця допомога постачатиметься Сполученими Штатами.

Німеччина профінансує пакет американської зброї для України на $500 мільйонів

Сьогодні, 13 серпня, Німеччина оголосила, що профінансує пакет військового обладнання та боєприпасів для України на суму 500 мільйонів доларів. Їх постачають Сполучені Штати в рамках нової ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), пише УНН з посиланням на офіційний сайт НАТО.

Деталі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав це оголошення як яскраву демонстрацію незмінної відданості Німеччини обороні України.

Я схвалюю чергову активізацію Німеччини. Ця поставка допоможе Україні захиститися від російської агресії. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішня заява ще раз підкреслює її зобов’язання допомогти українському народу захистити свою свободу та суверенітет 

– сказав Генеральний секретар.

Внесок Німеччини в рамках ініціативи PURL відбувається після попередніх оголошень Нідерландів та спільного зобов’язання Данії, Норвегії та Швеції. Вартість кожного пакета становить близько 500 мільйонів доларів і призначена для задоволення найнагальніших оперативних потреб України за допомогою обладнання та боєприпасів, що постачаються з арсеналів США.

Доповнення

США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків.

Нідерланди виділили 500 мільйонів євро на підтримку України в межах американської ініціативи PURL.

Данія, Норвегія та Швеція профінансують другий пакет підтримки США для України на $500 млн.

Павло Зінченко

Марк Рютте
НАТО
Данія
Швеція
Норвегія
Німеччина
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Україна