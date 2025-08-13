Германия профинансирует пакет американского оружия для Украины на $500 миллионов

$41.430.02
48.080.12
ukenru
15:45 • 5702 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 13767 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 19737 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 42896 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 50090 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 92226 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 46372 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 80634 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 82041 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 36166 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.4м/с
47%
755мм
Популярные новости
Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве13 августа, 06:57 • 36927 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo13 августа, 07:26 • 62968 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 41508 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 19911 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ13:12 • 23654 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 92331 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 80708 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 82093 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 94539 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 67912 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 4848 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 20371 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 65607 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 83551 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 35400 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Хранитель
Сухой Су-24
Сухой Су-27
Сухой Су-30

Германия профинансирует пакет американского оружия для Украины на $500 миллионов

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Германия выделит $500 миллионов на военное оборудование и боеприпасы для Украины в рамках новой инициативы НАТО PURL. Эта помощь будет поставляться Соединенными Штатами.

Германия профинансирует пакет американского оружия для Украины на $500 миллионов

Сегодня, 13 августа, Германия объявила, что профинансирует пакет военного оборудования и боеприпасов для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Их поставляют Соединенные Штаты в рамках новой инициативы НАТО "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL), пишет УНН со ссылкой на официальный сайт НАТО.

Детали

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал это объявление как яркую демонстрацию неизменной приверженности Германии обороне Украины.

Я одобряю очередную активизацию Германии. Эта поставка поможет Украине защититься от российской агрессии. Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, и сегодняшнее заявление еще раз подчеркивает ее обязательство помочь украинскому народу защитить свою свободу и суверенитет 

– сказал Генеральный секретарь.

Вклад Германии в рамках инициативы PURL происходит после предыдущих объявлений Нидерландов и совместного обязательства Дании, Норвегии и Швеции. Стоимость каждого пакета составляет около 500 миллионов долларов и предназначена для удовлетворения самых насущных оперативных потребностей Украины с помощью оборудования и боеприпасов, поставляемых из арсеналов США.

Дополнение

США и НАТО запустили механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), цель которого ускорить поставки критически важного американского вооружения Украине при поддержке партнерских взносов.

Нидерланды выделили 500 миллионов евро на поддержку Украины в рамках американской инициативы PURL.

Дания, Норвегия и Швеция профинансируют второй пакет поддержки США для Украины на $500 млн.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Дания
Швеция
Норвегия
Германия
Нидерланды
Соединённые Штаты
Украина