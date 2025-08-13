Германия профинансирует пакет американского оружия для Украины на $500 миллионов

Сегодня, 13 августа, Германия объявила, что профинансирует пакет военного оборудования и боеприпасов для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Их поставляют Соединенные Штаты в рамках новой инициативы НАТО "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL), пишет УНН со ссылкой на официальный сайт НАТО.

Детали

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал это объявление как яркую демонстрацию неизменной приверженности Германии обороне Украины.

Я одобряю очередную активизацию Германии. Эта поставка поможет Украине защититься от российской агрессии. Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, и сегодняшнее заявление еще раз подчеркивает ее обязательство помочь украинскому народу защитить свою свободу и суверенитет – сказал Генеральный секретарь.

Вклад Германии в рамках инициативы PURL происходит после предыдущих объявлений Нидерландов и совместного обязательства Дании, Норвегии и Швеции. Стоимость каждого пакета составляет около 500 миллионов долларов и предназначена для удовлетворения самых насущных оперативных потребностей Украины с помощью оборудования и боеприпасов, поставляемых из арсеналов США.

Дополнение

США и НАТО запустили механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), цель которого ускорить поставки критически важного американского вооружения Украине при поддержке партнерских взносов.

Нидерланды выделили 500 миллионов евро на поддержку Украины в рамках американской инициативы PURL.

Дания, Норвегия и Швеция профинансируют второй пакет поддержки США для Украины на $500 млн.