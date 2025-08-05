Данія, Норвегія та Швеція профінансують другий пакет підтримки США для України на $500 млн - НАТО
Київ • УНН
Три країни профінансують пакет поставок обладнання та боєприпасів для України на суму 500 мільйонів доларів. Це відбувається згідно з новою ініціативою НАТО "Пріоритетний перелік потреб України".
Данія, Норвегія та Швеція профінансують другий пакет підтримки США для України обсягом 500 мільйонів доларів, повідомили у НАТО у вівторок, пише УНН.
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"У вівторок, 5 серпня, Данія, Норвегія та Швеція підтвердили, що вони профінансують пакет поставок обладнання та боєприпасів для України на суму 500 мільйонів доларів, закуплених у Сполучених Штатів, згідно з новою ініціативою НАТО "Пріоритетний перелік потреб України " (PURL)", - повідомили у НАТО.
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив швидкі дії союзників та непохитну підтримку України.
Вдячний Данії, Норвегії та Швеції за швидкі дії щодо фінансування пакету військової підтримки США для України.Це дозволить забезпечити життєво важливе обладнання та критично важливі вантажі на передову, зміцнюючи позиції України та допомагаючи їй стримувати агресію в її прагненні до тривалого миру
Як зазначили у НАТО, це оголошення було зроблено швидко після того, як у понеділок, 4 серпня, було представлено перший пакет з партією артилерії та боєприпасів вартістю понад 500 мільйонів доларів, профінансованих Нідерландами.
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Разом ці внески оцінюються в понад 1 мільярд доларів і представляють перші два транші регулярних поставок Україні в межах нещодавно запущеної ініціативи Альянсу PURL.
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Члени НАТО, як зазначається, "забезпечують 99% військової підтримки України". "Як і всі зусилля союзників, ініціатива PURL покликана забезпечити Україні максимально міцні позиції, на тлі того, як мирні зусилля, очолювані президентом Трампом та його адміністрацією, тривають", - ідеться у повідомленні НАТО.
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