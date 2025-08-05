Данія, Норвегія та Швеція профінансують другий пакет підтримки США для України на $500 млн - НАТО

Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту

Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту

Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту

Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту 5 серпня, 05:37 • 11385 перегляди

У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду

У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду

У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду

У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду 06:57 • 60452 перегляди